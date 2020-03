Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 marzo 2020: Marcello aggredisce Riccardo e allontana Angela da lui

Anticipazioni TV

Marcello scopre che Angela è a Rapallo con Riccardo e piomba in Liguria per riprendersi sua sorella.

Nelle anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di domani – mercoledì 11 marzo 2020 – Gabriella e Roberta coprono l'assenza di Angela dal Paradiso ma Marcello, scoperto dove si trova la sorella, la raggiunge a Rapallo e aggredisce lei e Riccardo. Adelaide intanto, delusa da Umberto, si avvicina sempre più ad Achille mentre nel grande magazzino il bikini sta facendo nascere vivaci discussioni. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda alle 15.40 su Rai1.

Achille conquista il cuore di Adelaide nella puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 marzo 2020

A Villa Guarnieri la tensione è alle stelle. Umberto non sopporta la presenza di Achille intorno ad Adelaide e il suo nervosismo comincia ad allontanare la Contessa, sempre più convinta a lasciarsi corteggiare da Achille. Ravasi sta ottenendo quanto desiderato: conquistare il cuore della Di Sant'Erasmo e mettere le mani sul suo immenso patrimonio. Sì perché il suo interesse per Adelaide, ormai è chiaro, non è per nulla disinteressato. Intanto al Paradiso delle Signore, l'arrivo del bikini ha scatenato vivaci discussioni tra i dipendenti.

Il Paradiso delle Signore: Marcello aggredisce Riccardo e Angela

Riccardo ha portato Angela a Rapallo per aiutarla a riprendersi dopo il suo tentato suicidio. I due ragazzi sono sempre più intimi ma riescono a fermarsi prima che sia troppo tardi. A Milano, Gabriella e Roberta continuano a coprire l'assenza della loro amica ma Marcello ha scoperto dove si trova sua sorella e si precipita a riprendersela. Il Barbieri non sopporta che Angela stia in compagnia di Riccardo e, sottratte le chiavi del furgone ad Armando, piomba in Liguria e costringe la giovane a venir via con lui.

