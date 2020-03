Il Paradiso delle Signore Trame dal 9 al 13 marzo 2019: Angela è salva, Adelaide invece...

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap per la seconda settimana del mese di marzo, rivelano: Angela è salva grazie a Riccardo. Ma chi salverà invece la Contessa dal prendere una decisione davvero azzardata?

Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020 su Rai1 alle 15.40.

Lunedì 9 marzo 2020: Riccardo riesce a salvare la vita ad Angela che ha tentato il suicidio ma lei lo supplica di tenere il segreto. Marcello resta comunque contrario alla frequentazione della sorella con il giovane Guarnieri. Al Paradiso, sta per arrivare un elemento a sorpresa della collezione primavera-estate: il bikini; Marta e Vittorio, però, devono fare i conti con la moralità inflessibile di Agnese. Intanto Gabriella e Salvatore non riescono a far pace e il loro rapporto inizia a incrinarsi. Angela e Riccardo, invece, sono sempre più vicini e, per staccare da tutto, si rifugiano nella villa in Liguria.

Martedì 10 marzo 2020: Riccardo informa Marta che si trova insieme ad Angela e prega la sorella di reggergli il gioco con Ludovica. Adelaide prova a riavvicinarsi a Umberto, ma lui è molto preso dagli affari e la tiene a distanza. Intanto al Paradiso, Vittorio, dopo essersi confrontato con Marta e Federico, ha un'idea per pubblicizzare la nuova collezione. Marcello confida a Salvatore i suoi sospetti sull'assenza di Angela e, da una conversazione tra Roberta e Gabriella, scopre che lei è proprio insieme a Riccardo. Nel frattempo i due sono sempre più intimi, ma decidono di fermarsi prima che possa accadere qualcosa tra loro.

Mercoledì 11 marzo 2020: Gabriella e Roberta continuano a coprire l'assenza di Angela dal lavoro. Intanto, proprio quando Rocco è riuscito a conquistare Marina, alla Venere viene fatta una proposta allettante che la costringerebbe a lasciare Milano. Nel frattempo al Paradiso il bikini è diventato oggetto di vivaci discussioni. Adelaide, ancora una volta delusa dal comportamento di Umberto, si avvicina sempre di più a Ravasi, il cui trasporto per la Contessa, però, non è del tutto disinteressato. E Marcello, che ha scoperto dove si trovano sua sorella e Riccardo, furioso, sottrae le chiavi del furgone ad Armando e piomba a Rapallo costringendola a venire via con lui.

Giovedì 12 marzo 2020: Tornato in famiglia, Riccardo ripensa al tempo trascorso con Angela nella villa di Rapallo, ma deve tenere tutto nascosto con Ludovica e con la zia Adelaide. Anche Angela torna alla normalità e fa pace con Marcello, al quale però non rivela i suoi reali sentimenti verso Riccardo. Marina, combattuta tra il Paradiso, Rocco e la proposta di girare un film a Roma, prende una decisione.

Venerdì 13 marzo 2020: Marta e Vittorio ricevono una notizia sconvolgente. Agnese e Salvatore provano a tirare su il morale di Rocco, in pena per la partenza di Marina. Nel frattempo, Fiore dice alle colleghe che lascerà il Paradiso e organizza un saluto in caffetteria per gli amici e Rocco, che dovrà arrendersi alla scelta della sua amata. Adelaide annuncia il matrimonio con Ravasi, ma Umberto non approva. Tra Riccardo e Angela scoppia la passione.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai1.