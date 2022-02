Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 febbraio 2022: Veronica protegge Gemma ma si mette nei guai con Ezio...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Veronica decide di intervenire e per proteggere Gemma, fa credere a Gloria di essere stata lei ad averle mandato la lettera minatoria. La Zanatta dà appuntamento alla Moreau ma all'incontro segreto si presenta Ezio, che ha scoperto tutto! Intanto Flora si prepara alla deposizione in tribunale. La sua testimonianza potrebbe cambiare la posizione di Adelaide e renderla innocente agli occhi dei giudici. La proposta di Salvo per la compravendita dell'appartamento di Irene e Maria, va in porto. Anna non riesce però a esserne felice; la Imbriani si sente in colpa per non aver rivelato al barista la verità su sua figlia.

Veronica protegge Gemma ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 febbraio 2022

Gloria trema! La Moreau ha paura che il suo segreto venga allo scoperto e il suo timore ha finito per riavvicinarla a Ezio. Veronica è furiosa. Per colpa di Gemma, il suo compagno ha ripreso i contatti con la sua ex moglie e sembra essere fin troppo interessato a lei. Il loro matrimonio rischia di naufragare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Zanatta deciderà di risolvere la situazione e lo farà a modo suo. Desiderosa di proteggere Gemma, sceglierà di far credere alla capocommessa di essere stata lei a mandarle la lettera minatoria. Le proporrà quindi un incontro segreto ma all'appuntamento si presenterà Ezio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora salverà Adelaide?

Marco ha convinto Flora a dare una mano ad Adelaide. Il Di Sant'Erasmo ha spinto la Gentile-Ravasi a testimoniare in favore di sua zia. Solo in questo modo la Contessa potrà salvarsi dalle accuse pesanti – quelle di omicidio – che pesano su di lei. Flora ha accettato di difendere la moglie di suo padre, convinta anche lei della sua innocenza. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nella puntata dell'11 febbraio 2022, arriverà il momento della deposizione. Le sorti della famiglia Guarnieri cambieranno? Nella villa tornerà il sereno?

Il Paradiso Anticipazioni: Salvo compra casa ma Anna è inquieta

Il sogno di Salvatore sta per realizzarsi. Finalmente il padre di Gabriella ha accettato la sua proposta per l'acquisto della casa e il giovane è pronto a trasferirsi insieme ad Anna. Il matrimonio tra i due è nell'aria ma la Imbriani non sembrerà così tanto entusiasta. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che Anna comincerà a sentire il peso delle sue bugie. Non ha rivelato ancora la verità su Irene a Salvatore e ha paura che quando il barista lo scoprirà, andrà su tutte le furie.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.