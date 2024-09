Il Paradiso delle Signore 9, chi è veramente Enrico Brancaccio? Tutto quello che sappiamo sul nuovo Personaggio

Anticipazioni TV

Enrico Brancaccio è uno dei nuovi protagonisti de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme tutte le curiosità sul nuovo arrivato della soap in onda su Rai 1.

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore è arrivato anche Enrico Brancaccio, un personaggio misterioso che si incontra e scontra con Marta Guarnieri, guadagnandosi un posto di lavoro nel Grande Magazzino milanese sotto la supervisione di Armando. Ma chi è veramente Enrico? Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto e le Anticipazioni sulla sua story-line.

Enrico Brancaccio new entry de Il Paradiso delle Signore 9

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore ha debuttato su Rai 1 e il pubblico ne è già entusiasta. Tancredi medita ancora vendetta contro Vittorio e Matilde, pronto a tutto per riavere la moglie anche a commettere un gesto estremo. Odile si sta ambientando a Milano, alle prese con la madre Adelaide e con il nuovo rapporto che si sta instaurando con Umberto, il quale sembra ispirare tanta fiducia alla giovane. Guarnieri rischia tutto con la nuova collezione di Galleria Moda Milano, affidata alla talentosa e giovane stilista Giulia Furlan, mentre tiene ancora sotto scacco Matteo a causa del suo coinvolgimento nell’affare Hofer che potrebbe rovinare il rapporto con il fratellastro Marcello.

In tutto ciò ha fatto il suo ingresso in scena Enrico Brancaccio. Il nuovo protagonista della soap incontra, o per meglio dire si scontra, con Marta Guarnieri in un mercatino quando entrambi vogliono acquistare una foto da una bancarella, per poi finire a lavorare al Paradiso sotto la direzione di Armando, che l’ha assunto poiché doveva un favore ad un caro amico. Le Anticipazioni, tuttavia, ci rivelano che Enrico nasconde qualcosa a partire dal suo vero cognome, scopriamo insieme tutta la verità.

Il Paradiso delle Signore 9, chi è davvero Enrico?

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore scopriremo che Enrico in realtà fa di cognome Proietti e non Brancaccio, come ha detto a tutti quanti al momento della sua assunzione all’Atelier milanese. Ma perché nascondere questo segreto? Quando l’amico carabiniere di Armando raggiunge Enrico e gli consegna un nuovo documento, facendogli presente che il Ferraris sospetta di lui, l’uomo brucia il vecchio documento dal quale si legge il suo vero cognome e che di professione fa il medico. A rendere tutto ancora più misterioso è proprio l’atteggiamento dell’amico carabiniere, che ha chiesto a Enrico di non socializzare con nessuno per non metterlo in pericolo. Ma di quale pericolo si sta parlando?

Mentre il segreto di Roberto potrebbe essere la sua rovina, il nuovo protagonista è avvolto da un alone di mistero che piano piano sta iniziando a sciogliersi e che potrebbe coinvolgere anche Marta. Tra i due, infatti, dopo gli iniziali scontri c’è stata una tregua segnata dall’impegno di Brancaccio - Proietti nel riparare il teatrino che la giovane Guarnieri avrebbe voluto regalare ai bambini della casa famiglia. Un gesto che non è passato inosservato e che ha particolarmente colpito l’ex moglie di Vittorio Conti, che ora ha il cuore libero dallo spettro dell’amore per l’imprenditore e potrebbe volersi avvicinare proprio al nuovo arrivato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.