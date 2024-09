Il Paradiso delle Signore: Il Segreto di Roberto sarà la sua rovina?

Anticipazioni TV

Roberto Landi rischierà di essere distrutto da Tancredi? Il nipote di Adelaide potrebbe scoprire che il nuovo direttore de Il Paradiso delle Signore ha una relazione con un uomo e usare questa informazione per ricattarlo o persino distruggerlo. Ecco cosa potrebbe succedere, secondo noi, nei prossimi episodi della Soap di Rai1.

Abbiamo paura, un terribile paura! Abbiamo cominciato a sospettare che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Roberto potrebbe finire nei guai seri per colpa di Tancredi. Il Di Sant’Erasmo, che ha già dimostrato di essere senza scrupoli e di essere pronto a tutto per distruggere i suoi rivali e prendersi la sua vendetta, potrebbe scoprire il segreto di Landi e minacciarlo di metterlo alla berlina e di rovinargli la vita, se non farà quello che dice lui. È un timore che per il momento non trova fondamento nelle anticipazioni della Soap ma ci sono stati alcuni elementi che ci hanno fatto tremare e ci hanno portato a fare questo pensiero. Ecco quali.

Il Paradiso delle Signore: Roberto e Mario sempre più innamorati

Con Roberto alla direzione de Il Paradiso delle Signore e con il suo personaggio al centro delle trame della Soap – molto più che nelle passate stagioni – era chiaro che l’amore tra Landi e Mario sarebbe diventato sempre più importante. I due compaiono molto più spesso insieme ed è chiaro quanto affetto li leghi ma anche quale tristezza entrambi abbiano, di non poter vivere la loro relazione alla luce del sole. Non sono ancora maturi i tempi per parlare di omosessualità e sia Roberto che il suo amato cameriere del Circolo, si guardano bene di farsi vedere in atteggiamenti intimi e nell’esclusivo club frequentato dalla contessa, da Umberto e Tancredi, fingono di non aver alcun tipo di legame. Ma una mossa falsa potrebbe essere loro fatale.

Il Paradiso delle Signore: Tancredi scopre il segreto di Roberto?

Mario sta andando sempre più spesso a fare visita a Roberto e abbiamo visto i due intrattenersi al Paradiso delle Signore. Posto a cui Tancredi pensa di accedere senza nemmeno essere annunciato. Sappiamo che, mentre Rosa preparava la sua intervista a Odile, il nipote di Adelaide ha fatto visita alla Venere/giornalista, senza minimamente curarsi di chiedere un appuntamento. E potrebbe essere in grado di farlo anche in futuro. In una di queste incursioni – o anche al Circolo – Tancredi potrebbe accorgersi degli sguardi d’amore tra Landi e il suo Mario e capire che i due stanno nascondendo una relazione. E ovviamente non perderà l’occasione di mettere il suo rivale ko, minacciando di rivelare a tutti la sua omosessualità, mettendo lui e il cameriere alla berlina, facendo persino perdere il lavoro al povero barista del Circolo.

Il Paradiso delle Signore: Roberto combatterà per l’amore di Mario, ne siamo certi!

Il segreto di Roberto e Mario è qualcosa che nessuno deve sapere, non negli anni Sessanta, ancora non pronti ad accettare una relazione tra due persone dello stesso sesso. Siamo certi che nessuno, all’interno de Il Paradiso delle Signore, ostacolerebbe l’amore tra i due e pensiamo che pure la contessa alla fine si lascerebbe scorrere la cosa addosso, sicuramente aiutata dall’arrivo di Odile, le cui vedute sono molto più ampie delle sue e sta già iniziando a insegnarle qualcosa. Ma chi siamo certi che scatterà sull’attenti e userà questo particolare per vendicarsi, sarà Tancredi.

Il Di Sant’Erasmo, lo abbiamo visto più volte discutere di questo con Marta, proprio non sopporta che sua moglie lo abbia lasciato ed è arrivata a denunciarla per adulterio. Rigido com’è su certe cose e desideroso di rovinare Il Paradiso delle Signore, che per lui è l’unica cosa rimasta a Milano a cui Vittorio è affezionato, farà di tutto per minacciare Landi e per prendersi la sua vendetta. Mario sarà quello che più di tutti accuserà il colpo, sarà sicuramente cacciato dal Circolo mentre Roberto dovrà sì combattere ma la sua posizione al Paradiso sarà ben diversa e godrà dell’appoggio di Marcello, pronto a tutto per gli amici. Siamo però certi che il nostro direttore non lascerà che le cose precipitino senza lottare. Combatterà per il suo amore e lo farà con le unghie e con i denti, trovando un appiglio per mettere Tancredi ko e per renderlo incapace di fare del male. Se così dovesse succedere – ricordiamo che quello che vi stiamo descrivendo è per il momento solo una nostra paura anzi una nostra previsione, in base alle nostre sensazioni - sarà però una lotta molto dura e dolorosa, che speriamo vivamente si concluda con una sonora sconfitta del nipotastro di Adelaide, che dalla scorsa stagione proprio non ci piace!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.