Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Tancredi vuole ricattare Matilde, ecco come

Anticipazioni TV

Tancredi di Sant'Erasmo ha un nuovo asso nella manica e vuole ricattare Matilde Frigerio. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1.

Nelle prossime puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Matilde Frigerio chiamerà Marta Guarnieri per chiederle aiuto. Dopo essere fuggita via da Milano in fretta e furia, infatti, si renderà conto di non aver preso alcuni importanti disegni del padre che si scopriranno essere in mano di Tancredi di Sant’Erasmo. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci rivelano che lo spietato nipote di Adelaide coglierà questa opportunità per ricattare la moglie, scopriamo insieme le trame e cosa accadrà.

Matilde contatta Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Nel finale dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Matilde Frigerio è stata denunciata dal marito Tancredi di Sant’Erasmo per adulterio ed è stata costretta a fuggire insieme a Vittorio Conti, aiutata da Marta Guarnieri. Sebbene lei sia l’ex moglie di Vittorio, infatti, nel corso delle puntate Marta subirà una bella evoluzione e si scaglierà contro il cugino, pronta a difendere l’innocenza di una storia di vero amore, rivelandosi così una preziosa alleata per la coppia in fuga verso gli Stati Uniti. Al debutto della nona stagione della soap in onda su Rai 1, Vittorio è tornato in città e ha affrontato Tancredi ma lui non ha cambiato idea, volendo ancora che la moglie torni da lui a tutti i costi. Nelle prossime puntate, Matilde si troverà a contattare nuovamente Marta in cerca di aiuto: le occorrono al più presto alcuni disegni e progetti del padre che sono rimasti a Milano, quando è scappata senza guardare indietro e solamente la giovane Guarnieri può aiutarla a recuperarli. Peccato che il materiale sia finito in mano a Tancredi, che non ha alcuna intenzione di cederlo tanto facilmente. Ecco tutte le Anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Tancredi ricatta Matilde

Tancredi è senza dubbio un personaggio negativo ne Il Paradiso delle Signore, dato che ogni volta che ha avuto l’occasione di redimersi non ha mai colto l’opportunità per farlo. La denuncia ai danni della moglie Matilde Frigerio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dato che, seppur umanamente comprensibile il senso di abbandono che può aver provato e il senso di instabilità nel non ottenere esattamente ciò che vuole quando vuole come ha sempre fatto nella sua agiata vita, avviene dopo aver rivelato di aver fatto parte di un capitolo orribile del passato di Matilde. Fu proprio Tancredi, infatti, ad avere parte attiva nell’incendio che colpì la ditta del padre della Frigerio, costringendolo alla chiusura definitiva. Ed ecco che , stando alle Anticipazioni, nelle nuove puntate della soap in onda su Rai 1, Tancredi non perderà occasione di ribadire il suo carattere meschino e ricatterà ancora una volta Matilde: quando Marta, infatti, gli chiede di poter avere i disegni del suocero così da poterli spedire alla proprietaria, il nipote della Contessa le risponderà che se Matilde vuole riaverli dovrà essere lei in prima persona a presentarsi allo scambio. Una mossa rischiosa, che potrebbe avere conseguenze terribili, ecco perché.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Matilde accetta di incontrare Tancredi?

Vedendo finalmente concretizzarsi l’occasione di poter rivedere sua moglie, Tancredi non accetta di cedere i disegni del suocero a Marta e le chiede di parlare con Matilde e dirle che l’aspetta di persona a Milano per lo scambio. Solo così, infatti, le sarà possibile rientrare in possesso degli importanti progetti. Tornare in città, tuttavia, potrebbe voler dire rischiare di essere arrestata dato che su di lei pende l’accusa di adulterio e la Frigerio sarà disposta a tanto? Nel frattempo sappiamo che Marta cercherà nuovamente di intervenire, pur avendo con il cugino un rapporto teso dopo che lui ha scoperto che è stata proprio lei ad aiutare il rivale Vittorio a fuggire. La giovane Guarnieri riuscirà a trovare un compromesso abbastanza allettante per distogliere Tancredi dal suo ricatto?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.