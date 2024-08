Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: Tancredi scopre la verità su Marta e cerca vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le prime Anticipazioni sulla trama della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda a settembre su Rai 1, che riguardano Tancredi e la vendetta contro la cugina Marta.

Giungono le prime Anticipazioni sulla trama della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap in onda su Rai 1 che torna dal 9 settembre 2024 con le nuove puntate. Tancredi di Sant’Erasmo è ancora furioso per la fuga di Vittorio Conti e Matilde Frigerio, e scoprirà che è stata nientedimeno che la cugina Marta Guarnieri a tradirlo e aiutare la coppia a lasciare Milano. Mentre la sua vendetta sarà terribile, sembra che Vittorio tornerà in città e sarà presente in alcune puntate della soap.

Tancredi furioso nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Come preannunciato ad inizio delle riprese della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti e Matilde Frigerio non saranno presenti nelle nuove puntate della soap. Il cast si arricchisce di new entry, ma la coppia di innamorati è ormai lontana da Milano, costretta alla fuga a causa dell’ira di Tancredi di Sant’Erasmo che ha denunciato la moglie per adulterio. Tancredi sperava così che Matilde e Vittorio fossero costretti a lasciarsi per non far finire la Frigerio in manette, ma la coppia ha preferito la fuga e ad aiutarli è stata proprio Marta Guarnieri, l’ex moglie di Conti. Un finale adrenalinico e inaspettato che tenuto i fan della soap di Rai 1 col fiato sospeso, e che avrà delle conseguenze anche nella nuova stagione in onda da settembre.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni, Tancredi si vendica di Marta

Grazie alle prime Anticipazioni sulle trama ufficiale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, scopriamo che Tancredi sarà decisamente furioso a causa della fuga di Vittorio e Matilde, dal momento che il suo perfetto piano per costringere la moglie a tornare sui propri passi è andato in fumo. Nel corso delle nuove puntate, Tancredi scoprirà che è stata sua cugina Marta ad architettare la fuga per i due amanti e sarà totalmente fuori di sé. Nonostante i tentativi della giovane Guarnieri di farlo ragionare sull’accaduto, facendogli presente che avrebbe condannato la moglie alla prigione pur di non vederla felice con un altro uomo al suo fianco, Tancredi non vorrà sentire scuse e deciderà di mettere in scena un nuovo malefico piano per vendicarsi di Marta, che dovrò far fronte ad un nemico senza scrupoli. Nel frattempo, sembra che Vittorio tornerà per qualche giorno a Milano!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Vittorio torna a Milano

Sebbene sia chiaro che il personaggio di Vittorio Conti sia uscito di scena nel corso dell’ottava stagione, con la fuga insieme a Matilde Frigerio, le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci rivelano che il proprietario de Il Paradiso delle Signore tornerà a Milano per qualche giorno, sembra proprio per impellenti affari dell’Atelier. Così, vedremo ancora Vittorio ma solo per qualche puntata, ma chissà se durante la sua permanenza in città dovrà nascondersi da Tancredi o deciderà di uscire allo scoperto e affrontarlo così da appianare la situazione, far ritirare la denuncia che pende su Matilde e poter ritornare a prendere le redini del grande magazzino? Questo lo scopriremo dal 9 settembre 2024, con la messa in onda delle nuove puntate della soap su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.