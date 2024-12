Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Odile confessa a Matteo di essere innamorata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Odile e Matteo Portelli sempre più vicini, lei confesserà presto i suoi sentimenti?

Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? La nona stagione della soap in onda su Rai 1 sta riservando sorprese al pubblico, tra cui l’avvicinamento sempre più palese tra Odile e Matteo Portelli. Nelle prossime puntate la situazione sarà ancora più palese, tanto che le Anticipazioni ci riportano che presto la figlia della Contessa potrebbe voler svelare al ragioniere dell’Atelier i propri sentimenti.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore presto su Rai1. Prima di scoprire le anticipazioni complete degli episodi della Soap, ecco il video riassunto di ciò che accadrà.

Odile preoccupata per Matteo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La situazione di Matteo Portelli si è ribaltata improvvisamente dopo l’incidente, proprio ad un passo dal suo addio a Milano dopo che la verità sull’affare Hofer è venuta a galla, costandogli l’amore di Maria Puglisi e il rapporto con il fratello Marcello Barbieri. Colpito da quanto accaduto, infatti, Marcello fa pace con Matteo tanto da proporgli di andare a vivere con lui per il momento, così da avere supporto quotidiano. Nel frattempo, Odile è sempre più preoccupata per Portelli. Tra i due c’è stata subito una bella sintonia, rovinata dal pessimo umore di Matteo dopo il viaggio a Parigi e la decisione di Maria di lasciarlo a pochi mesi dal matrimonio. Nonostante gli alti e bassi, la figlia della Contessa si sente molto legata al ragioniere del Paradiso e le Anticipazioni della soap, in onda su Rai 1, ci rivelano che vorrà aiutarlo ad ogni costo anche quello di parlare con un luminare del settore per scoprire se Matteo può recuperare prima del previsto. Un gesto affettuoso o il preludio ad un gesto più importante che sconvolgerà le trame della nona stagione de Il Paradiso delle Signore? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Odile e Matteo vicinissimi

Dopo essere uscito dall’ospedale, Matteo Portelli viene invitato dal fratello Marcello Barbieri a trasferirsi da lui. I due hanno finalmente fatto pace e Odile tira un sospiro di sollievo, sapendo che Matteo può contare su qualcuno della sua famiglia che si prenderà cura di lui. Al ragioniere del Paradiso ora tocca un lungo periodo di riabilitazione ma non è detto che riesca a recuperare perfettamente l’uso della gamba, perciò a Odile viene un’idea. La figlia della Contessa ci tiene particolarmente a Portelli e questo ormai è chiaro, tanto che anche Adelaide si accorge della situazione e prende provvedimenti, con un duro faccia a faccia con la figlia che, tuttavia, sortisce l’effetto contrario. Odile, infatti, non ha intenzione di cambiare idea e, anzi, si affretta a chiedere il costoso consulto di un luminare nel settore, un medico in grado di assicurare a Matteo una ripresa migliore e più veloce di quella che altrimenti dovrebbe affrontare. Come reagirà Portelli? Il ragazzo è grato a Odile, tanto da ritrovarsi a parlare con lei della situazione che sta vivendo con Maria Puglisi, ammettendo di sentirne fortemente la mancanza e di essere molto deluso dalla fine della loro bellissima storia d’amore. Insomma, Odile e Matteo sono vicinissimi ma non è finita qua.

Il Paradiso delle Signore 9: Odile confessa a Matteo di essere innamorata?

Le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che tra Odile e Matteo nascerà un rapporto sempre più stretto. Portelli si sfogherà con lei, dopo l’incidente, a proposito della forte mancanza di Maria Puglisi, che ha deciso di rompere il fidanzamento e non vuole più tornare indietro, nonostante l’intervento dei suoi genitori, che sono volati a Parigi per parlarle a cuore aperto. Odile, tuttavia, non si lascerà scoraggiare e si mostrerà sinceramente interessata al benessere di Matteo, finendo per diventare un punto di riferimento per il fratello di Marcello Barbieri. Ma questa sarà veramente un’amicizia disinteressata? Al pubblico della soap di Rai 1 è chiaro che la figlia di Adelaide nutre un forte sentimento per Matteo, un interesse dal sapore romantico che va oltre l’amicizia. Dopo queste settimane a stretto contatto, Odile troverà il coraggio di confessare a Matteo di essersi innamorata di lui? Il fatto che la Contessa disapprovi questo rapporto, ci fa pensare che lei prima di tutti si è accorta che la figlia è innamorata, ma chissà come reagirà Portelli alla confessione, dato che sembra che non abbia ancora scordato Maria.

