Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: faccia a faccia tra Vittorio e Tancredi, come andrà a finire?

Anticipazioni TV

Vittorio Conti e Tancredi di Sant'Erasmo avranno modo di incontrarsi ancora, nel corso della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, per un infuocato faccia a faccia. Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Grande attesa per la messa in onda della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Manca sempre meno al debutto delle nuove puntate della soap di Rai 1 nelle quali conosceremo nuovi personaggi, ma ritroveremo anche presenze fisse e ci sarà, anche se solo per un breve ma acceso confronto, un ritorno che farà molto piacere ai telespettatori. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che Vittorio Conti tornerà a Milano per un evento all’Atelier e ne approfitterà per discutere con Tancredi di Sant’Erasmo, sperando di convincerlo a ritirare la denuncia che pende sul capo di Matilde Frigerio.

Vittorio torna a Milano nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

L’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa con l’addio frettoloso di Vittorio Conti e Matilde Frigerio quando, dopo aver annunciato di voler continuare la loro relazione alla luce del sole, Tancredi di Sant’Erasmo ha denunciato la moglie per adulterio condannandola alla prigione. Grazie all’aiuto di Marta Guarnieri, che nella nuova stagione della soap di Rai 1 troverà l’amore, la coppia è riuscita a lasciare Milano e nascondersi per evitare la galera ma la denuncia è ancora in piedi e questo non permette a Matilde di poter rimettere piede in città. Come preannunciato dallo stesso Alessandro Tersigni all’inizio delle riprese della nona stagione, Vittorio non farà parte del cast fisso ma apparirà in una puntata dovendo tornare all’Atelier per un evento organizzato dai soci Roberto Landi e Marcello Barbieri che ce la stanno mettendo tutta per rilanciare Il Paradiso dopo aver perso Maria Puglisi come stilista.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Vittorio contro Tancredi

Da quando ha lasciato Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti vive la sua storia d’amore clandestina con Matilde Frigerio nella speranza di poter tornare a Milano. Nel frattempo, in città, Marcello e Roberto stanno cercando di salvaguardare gli affari de Il Paradiso e organizzano un evento importante in Atelier per attirare nuovi clienti. La guerra con Galleria Moda Milano è difficile da spuntare, soprattutto dal momento che la concorrenza ha assoldato una nuova stilista molto brava e talentosa, con tante idee moderne e accattivanti, mentre loro sono rimasti senza nessuno dopo l’addio di Maria Puglisi. Approfittando del suo breve ritorno a Milano, Vittorio incontrerà Tancredi per un infuocato faccia a faccia. Tra i due scoppierà una discussione feroce, durante la quale Conti farà notare a Tancredi quanto il suo gesto di denunciare la moglie sia meschino, chiedendo al diretto interessato di ritirare la denuncia per lasciare libera di vivere la sua vita. Come reagirà il nipote della Contessa?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi torna sui suoi passi?

Tancredi ascolterà le parole di Vittorio Conti, dopo aver meditato vendetta contro Marta Guarnieri colpevole di aver aiutare la moglie Matilde Frigerio a lasciare la città con il nuovo amante. Le parole del fidanzato di Matilde lo porteranno a prendere in considerazione l’idea di ritirare la denuncia alla polizia, così da lasciarla libera? Certamente nel corso delle stagione de Il Paradiso delle Signore abbiamo imparato a conoscere il lato più crudele e vendicativo di Tancredi e quindi non sembra probabile che le richieste di Vittorio riescano a smuovere il suo animo algido. Nel frattempo, guai anche per Marcello sempre più geloso di Adelaide, che continua a vivere a Villa Guarnieri con la figlia Odile e l’ex Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.