Il Paradiso delle Signore 9, Anticipazioni: Marcello geloso di Adelaide, la Contessa viene tradita

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni sulla nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Adelaide tradita nelle nuove puntate della soap di Rai 1, Marcello preda della gelosia.

Grande attesa per la messa in onda della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, dal 9 settembre su Rai 1. Le Anticipazioni sulla soap ci rivelano che Marcello Barbieri sarà molto geloso di Adelaide di Sant’Erasmo, dal momento che la contessa deciderà di continuare a vivere a Villa Guarnieri con Umberto. Nel frattempo, Odile arriva a Milano e tradisce la fiducia di sua madre, ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Marcello geloso nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nel corso dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore andata in onda su Rai 1, Adelaide di Sant’Erasmo ha ricucito - non senza fatica - il rapporto con la figlia Odile, per poi riconfermare i propri sentimenti per Marcello Barbieri e tornare a fare coppia fissa con lui suscitando la gelosia di Umberto Guarnieri. Nel corso delle nuove puntate, Adelaide e Odile vivranno insieme a Milano a Villa Guarnieri, sperimentando la convivenza con Umberto. Quest’ultimo, infatti, farà ritorno nella storica dimora dopo che il suo rapporto con Flora Gentile Ravasi andrà in frantumi. La nuova convivenza tra Adelaide e Umberto non farà affatto piacere a Marcello, che non vedrà di buon occhio il rapporto tra la sua fidanzata e il suo rivale.

Il Paradiso delle Signore 9: Umberto vuole riconquistare Adelaide

Le Anticipazioni sulla nona stagione della soap di Rai 1 ci rivelano che, se inizialmente Marcello rimarrà calmo per permettere alla contessa e alla figlia di ambientarsi insieme a Milano e ricostruire il rapporto madre - figlia, il giovane Barbieri inizierà a nutrire una folle gelosia nei confronti di Umberto e deciderà di parlarne con Adelaide. Marcello, infatti, ha capito che Guarnieri vuole ora riconquistare la sua ex e che è pronto a sfruttare la loro convivenza nella villa per farlo. Come reagirà la di Sant’Erasmo? Certo quando la verità sul caso Hofer verrà a galla, Adelaide non potrà perdonare tanto facilmente Umberto e questo la porterà a rinsaldare il suo fidanzamento con Marcello, ma è anche vero che il tempo trascorso a stretto contatto potrebbe cambiare le cose e farla capitolare, nuovamente, tra le braccia del Commendatore. Nel frattempo, tuttavia, per Adelaide arriva una nuova batosta servita dalla figlia Odile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile tradisce sua madre

Le trame della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore parlano chiaro: Odile si trasferirà ufficialmente a Milano pronta per una nuova avventura, ma non per questo sarà fedele a sua madre. Vivendo a villa Guarnieri, infatti, Odile stringerà un bellissimo rapporto con sua cugina Marta, in pericolo a causa di Tancredi e del suo desiderio di vendetta, e questo la porterà a valutare attentamente l’opzione di lavorare per Galleria Moda Milano. La giovane è in cerca della sua strada e non si farà scrupoli nel tradire la madre Adelaide, con la quale ha stretto da poco i rapporti dopo anni di distanza e silenzio, andando a lavorare per la concorrenza nonostante il periodo non florido che sta passando Il Paradiso dopo diversi addii pesanti, come quello della stilista di punta ovvero Maria Puglisi.

Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai1 il prossimo 9 settembre 2024 con la nuova e nona stagione.