Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni, Clara confessa a Jerome di averlo tradito: lui reagisce malissimo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Nelle puntate della soap presto in onda su Rai 1, Clara fa un’amara confessione a Jerome.

Cosa accadrà nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1? Le Anticipazioni sulla soap ci rivelano che Clara Boscolo, dopo essersi scambiata un bacio appassionato con Alfredo Perico, è sempre più confusa. La ragazza fa coppia con Jerome ma ora mette in dubbio i propri sentimenti e, sentendosi estremamente in colpa, decide di confessare il tradimento. Come la prenderà l’allenatore francese? Scopriamolo insieme.

Clara confusa nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9

Nel corso della scorsa stagione, Clara Boscolo e Alfredo Perico hanno stretto un legame molto profondo tanto che la ragazza pensava, ad un certo punto, di esserne molto innamorata anche se non corrisposta. Clara è poi partita per la Francia dove ha conosciuto l’allenatore di ciclismo Jerome, che ha conquistato il suo cuore, e che ha voluto seguirla anche a Milano. Nel corso della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, tuttavia, appare chiaro che, per quanto Jerome sia una figura fondamentale per lei, Clara pende ancora dalle labbra di Alfredo tanto da cercare sempre di accontentarlo e stargli vicino nei momenti peggiori. Perico, vedendo sfumare la sua occasione di stare al fianco di Clara che si è accorto forse tardi di amare, ha deciso di provare con una mossa azzardata e l’ha baciata. Lei ha ricambiato il bacio con passione ma ora quanto accaduto pesa tra loro come un macigno: mentre Alfredo, infatti, spera che questo bacio sia l’occasione per sbloccare la situazione tra loro, Clara è sempre più confusa e si confida con le sue amiche che hanno reazione molto diverse. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Irene cerca di allontanare Clara e Alfredo?

Clara si sente divisa a metà, dal momento che il bacio con Alfredo le ha fatto capire che forse non è così innamorata e presa da Jerome come pensava. Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Boscolo decide di confessare quanto accaduto all’amica Irene Cipriani, ex fidanzata di Alfredo, che è anche il motivo principale per cui la Venere si è sempre tenuta lontano da lui anche nel momento in cui aveva compreso di provare forti sentimenti. Irene reagisce in modo inaspettato, consigliando a Clara di non avvicinarsi a Alfredo dal momento che è certa che non sia vero amore. Eppure Boscolo è certa di averlo amato almeno nel passato, e per questo è molto preoccupata di questo bacio: che Irene stia cercando di separarli? Clara si confida anche con Elvira e alla fine prende la decisione di schiarirsi le idee non tenendo più per sé stessa questo segreto e parlando direttamente con Jerome. Lui, come prevedibile, la prende malissimo e fa un gesto inaspettato nei confronti del rivale. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Jerome contro Alfredo, che scontro

Quando Clara, ormai al limite della sopportazione e dell’ansia, decide di rivelare a Jerome di aver baciato Alfredo, l’allenatore francese la prende davvero malissimo. Jerome, tuttavia, non se la prende tanto con Boscolo quanto con il suo rivale, che decide di affrontare a muso duro in uno scontro faccia a faccia ad alta tensione. Clara, per rabbonirlo, parla poi con Jerome dichiarando di aver intenzione di accettare la sua proposta e partire con lui alla volta della Francia per trascorrere con la sua famiglia le vacanze di Natale. Jerome torna sui propri passi, cercando un nuovo confronto con Perico e questa volta si scusa per i suoi modi, poi fa un bellissimo e importante regalo alla sua fidanzata. Le Anticipazioni della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, tuttavia, ci rivelano che questa sorpresa sarà rovinata da qualcosa di inaspettato. Di cosa si tratta? Non ci resta che attendere le nuove puntate della soap in onda su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.