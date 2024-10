Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Ciro ha un figlio segreto, Concetta pronta a mettere il marito alla porta

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Ciro e Concetta vivranno un momento di grande tensione. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che il padre di Maria farà una confessione scioccante alla moglie.

Momenti di tensione tra Ciro e Concetta Puglisi nelle prossime puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1. Quando il padre di Maria Puglisi chiede alla moglie di poter ospitare Mimmo, un giovane ragazzo del loro paese in Sicilia che è appena entrato in polizia, Concetta si infuria e lui per rimediare le confesserà tutta la verità. Mimmo è il figlio illegittimo di Ciro? Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni.

Ciro rivelerà di avere un figlio segreto?

Ciro fa infuriare Concetta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Ciro e Concetta Puglisi si sono perfettamente adattati alla vita di Milano, insieme alla giovane figlia Agata. Dopo aver salutato Maria che si è trasferita a Parigi per inseguire il suo sogno di diventare una stilista di successo, Ciro ha ripreso a lavorare con successo in Caffetteria diventando un nuovo punto di riferimento per i suoi colleghi, mentre Concetta è entrata a lavorare al Paradiso al fianco di Botteri, che dopo l’iniziale scetticismo fa molto affidamento sulla donna, suscitando anche la gelosia de marito. Agata continua la sua vita, senza rinunciare al sogno di diventare una disegnatrice. Insomma tutto bene quel che finisce bene. Ma forse questa volta non è così! Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che ha raggiunto la puntata numero mille, Ciro riceve una chiamata da un suo compare della Sicilia che gli chiede di ospitare il figlio Mimmo a casa sua, dal momento che il ragazzo è appena entrato in polizia e non conosce nessuno in città. Ciro chiede alla moglie di poter ospitare Mimmo ma lei reagisce malissimo e dichiara di non voler assolutamente un ragazzo sconosciuto in casa, infastidendosi davanti all’insistenza del marito. Ma perché il padre di Maria Puglisi è così premuroso verso questo ragazzo? Possibile si tratti solamente di un senso di dovere nei confronti del suo compare? Le Anticipazioni ci svelano che la verità è un’altra ed è scioccante.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ciro ha un figlio segreto?

La tensione tra Ciro e Concetta Puglisi è alle stelle nelle nuove puntate della nona stagione della soap di Rai 1. Ciro, infatti, ha deciso di insistere con sua moglie per far soggiornare Mimmo, figlio di un caro compare siciliano, a casa loro mentre la donna non vuole assolutamente prendersi questo impegno, soprattutto perché in casa con loro c’è anche la figlia Agata. Quest’ultima non sta vivendo bene la forte tensione scaturita tra i suoi genitori e, dopo aver cercato di mediare per far fare loro pace mostrandosi molto colpita dal loro forte litigio, si sfoga con le amiche del Paradiso che cercano di consolarla e distrarla. Ma perché Ciro insiste così tanto per accogliere Mimmo in casa? La supposizione più logica è che il ragazzo sia in realtà il figlio illegittimo del padre di Maria, avuto con una donna siciliana che poi avrebbe voluto tenere il bambino, il quale a sua volta sarebbe stato adottato dal nuovo compagno che lo avrebbe riconosciuto dandogli il cognome. Col tempo tuttavia, il ragazzo deve aver capito qualcosa e ora vuole conoscere suo padre e le sue vere radici.

Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Concetta lascia Ciro?

Le Anticipazioni della nona stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, nelle prossime puntate della soap, Ciro deciderà di dire tutta la verità a Concetta e quindi probabilmente la madre di Maria scoprirà che suo marito ha avuto un figlio all’infuori del matrimonio e avrà un crollo. La scioccante verità rivelata da Ciro porterà Concetta ad interrogarsi sulla facilità con cui l’uomo le ha nascosto per anni una parte importante della sua vita, oltre al fatto che la presenza di un altro figlio cambia tutto ai suoi occhi. La tensione sarà alle stelle e Concetta si allontanerà dal marito, sentendosi ancora poco pronta a perdonarlo e comprendere la sua versione dei fatti, rifugiandosi piuttosto nei silenzio e nel lavoro al Paradiso al fianco di Botteri. Questa crisi sarà passeggera oppure Concetta, spinta anche dal clima moderno della città dove si è trasferita e dal consiglio di qualche amica, deciderà di non perdonare Ciro e metterlo alla porta? La famiglia Puglisi potrebbe spaccarsi per sempre.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.