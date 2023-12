Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marta fa scacco matto a Vittorio e Matilde

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sull'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1. Marta allontana Vittorio e Matilde, scacco matto alla coppia.

Cosa accadrà nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore? Marta Guarnieri è tornata a sorpresa a Milano, insieme alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, proprio quando Matilde Frigerio ha trovato la forza di lasciare il marito Tancredi e fare coppia con Vittorio Conti. Il suo ritorno non sarà senza conseguenze e a pagarne la coppia sarà proprio la nuova coppia, scopriamo insieme le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Marta e Vittorio a confronto nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore è ricca di colpi di scena, e il ritorno di Marta Guarnieri a Milano è proprio uno di questi. La figlia di Umberto Guarnieri fa il suo ingresso nella villa insieme alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, tornata dalla Svizzera dove ha coltivato il suo rapporto con la figlia Odile, e scopre che le cose sono drasticamente cambiate. Il padre fa coppia con Flora Gentile Ravasi, mentre Vittorio Conti è riuscito finalmente a conquistare Matilde Frigerio, la moglie del cugino Tancredi. La situazione è intricata e nelle prossime puntate il di Sant’Erasmo confesserà cosa è successo realmente con Matilde, lasciando Adelaide e Marta di stucco. La Guarnieri, tuttavia, vorrà fare la sua mossa e non lascerà che Vittorio sia felice senza di lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Matilde incontra Marta

Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, dopo essere tornata a Villa Guarnieri e aver scoperto da Tancredi cosa è successo con sua moglie, Marta Guarnieri si troverà a dover aiutare il cugino a superare il matrimonio fallito, ma anche a desiderare che Vittorio e Matilde non abbiano un lieto fine. Le Anticipazioni ci svelano che Marta farà in modo di trovarsi da sola con Matilde per capire cosa succede, quali siano le sue sensazioni e le sue prossime decisioni, e così riuscirà ad instillare nella Frigerio il dubbio di star rinunciando alle sue aspirazioni, ancora una volta, per amore di un uomo che in passato già ha tradito la sua fiducia. Un dubbio che diventerà pressante per Matilde, effettivamente confusa da tutta la situazione che ha vissuto, e che la porterà a prendere una decisione del tutto inaspettata.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde se ne va!

Dopo aver parlato con Marta Guarnieri, Matilde Frigerio inizierà a pensare a quello che sta facendo e a cosa sta rinunciando per amore. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore assisteremo all’ennesimo colpo di scena, questa volta fornito proprio dall’ex moglie di Tancredi. Matilde, infatti, deciderà di accettare la proposta del console del Giappone e partirà in fretta e furia senza dare troppe spiegazioni. Tancredi rimarrà scioccato, non avendo neppure potuto salutarla, mentre a Vittorio si spezzerà il cuore. Certo è che quando Conti scoprirà che è stata proprio la sua ex a far scappare Matilde, le cose si complicheranno ulteriormente.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.