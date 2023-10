Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Vittorio Conti innamorato di Diletta D'Ambrosio? Matilde addio

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore suggeriscono un colpo di scena nell'ottava stagione della soap di Rai 1. Vittorio Conti e Diletta D'Ambrosio potrebbero innamorarsi.

Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore tra Vittorio Conti e Diletta D’Ambrosio? L’intrigante giornalista è tornata a Milano e non ha dimenticato la sua cotta per l’imprenditore, che è più single che mai dopo l’allontanamento di Matilde Frigerio dovuto al ritorno in città del marito Tancredi di Sant’Erasmo. Le Anticipazioni della soap di Rai 1 suggeriscono che tra i due potrebbe finalmente accendersi la passione, a discapito del possibile ritorno di fiamma con Matilde. Vediamo insieme i dettagli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Diletta sconvolge Vittorio

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore si apre con una serie di fortissime preoccupazioni per Vittorio Conti. La sua socia, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo si è rintanata nella villa e non vuole parlare con nessuno del suo stato d’animo, soprattutto non con l’imprenditore con il quale condivide le quote del Paradiso. Come se non bastasse Matilde Frigerio è tornata dal marito Tancredi di Sant’Erasmo e ha accettato di aiutarlo con la creazione della Galleria Moda Milano, un progetto nato proprio per distruggere il Grande Magazzino di Conti. Insomma, Vittorio si sente tradito su già fronti ma anche abbandonato, ed è per questo che accoglierà con il sorriso il ritorno a Milano di Diletta D’Ambrosio. L’affascinante e frizzante giornalista ha un debole per Conti da diverso tempo e non si è mai arresa: ha intenzione di conquistarlo, soprattutto ora che è una personalità affermata nel mondo del giornalismo e che può aiutarlo. Nelle puntate della soap di Rai 1, infatti Diletta consegna a Vittorio un dossier su Tancredi che potrebbe aiutarlo a vincere la guerra del marketing con un solo gesto. Insomma, Diletta si mostra una donna molto preziosa per l’imprenditore, che non può nascondere di esserne affascinato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vittorio dimentica Matilde?

Tutti si sono accorti della complicità che regna tra Vittorio Conti e Diletta D’Ambrosio, soprattutto quando la giornalista si è proposta di intervista l’imprenditore per il numero del Paradiso Market. Roberto Landi, in particolare, farà notare più volte a Vittorio l’espressione imbarazzata e felice che gli spunta sul volto quando parla con la bella giornalista. Insomma, tutti gli indizi ci portano a pensare che Vittorio, deluso e amareggiato dal comportamento di Matilde Frigerio, la voglia dimenticare per sempre a favore di Diletta, intrecciando con lei una love story. Mentre Marcello Barbieri riceve una sorpresa shock, Matilde non sarà indifferente davanti a questa complicità spietata tra i due, tanto da mostrarsi molto gelosa del rapporto tra Vittorio e D’Ambrosio. La gelosia potrebbe spingere la Frigerio a mettersi contro Tancredi, per amore dell’avvenente imprenditore che l’ha stregata? Non ci resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.