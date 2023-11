Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Vito in crisi per Maria, lascia per sempre Milano?

Anticipazioni TV

Vito è tornato a Milano per fare una sorpresa a Maria ma la situazione è più grave del previsto. Ecco cose rivelano le Anticipazioni dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, Vito torna a Milano per fare una sorpresa alla fidanzata Maria Puglisi. Il giovane, tuttavia, non può immaginare di trovare una situazione tanto diversa da quella che aveva lasciato partendo per l’Australia e deve prendere una decisione sulla sua permanenza in città. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Vito torna a Milano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Maria Puglisi si è mostrata molto frastornata nell’ottava stagione de Il Signore del Paradiso. Se a livello lavorativo la giovane si trova in sintonia con tutti all’Atelier, assumendo un ruolo sempre più di spicco, a livello personale per Maria ci sono tantissimi cambiamenti a partire dalla partenza di Vito per l’Australia e dall’arrivo della sua famiglia al completo a Milano, pronta a trasferirsi in pianta stabile nella città lombarda. Maria è felice di avere con sé la sua famiglia ma i genitori le fanno pressioni affinché si sposi presto con Vito, mentre lei da quando è partito inizia a sentirne sempre meno la mancanza, complice anche l’ingresso in scena di Matteo Portelli, affascinante fratellastro di Marcello Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria invaghita di Matteo

Mentre Vito si trova lontano da Milano, Maria Puglisi inizierà a riflettere sul loro rapporto e arriverà alla conclusione di non essere poi così innamorata del ragazzo, complice l’ingresso in scena di Matteo Portelli. Nelle ultime puntate della soap di Rai 1 andate in onda, infatti, il fratellastro di Marcello Barbieri ha mostrato chiaro interesse per Maria che l’ha accudito dopo la colluttazione con lo strozzino che continua a perseguitarlo, e tra i due c’è stato un bacio passionale che ha completamente destabilizzato la capocommessa. Maria, infatti, non sa cosa fare con Vito ma si rende conto di provare dei sentimenti per il nuovo contabile dell’Atelier e, proprio quando sta per prendere una decisione, Vito torna in città per farle una sorpresa. Questo crea due situazioni parallele che confondono ancora più la Puglisi: da una parte, infatti, la famiglia è felice del ritorno del suo promesso sposo - che durante la permanenza in Australia ha fatto anche loro generosi regali - e vorrebbe organizzare al più presto le nozze; d’altra parte, Matteo è deluso e non riesce a smettere di pensare al bacio con Maria, ma vedendola con Vito sta pensando di desistere del tutto dal corteggiarla.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Vito se ne va per sempre?

Le Anticipazioni dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che questa complicata situazione sentimentale si riverserà su Vito che, non capendo fino in fondo i dubbi della sua promessa sposa né conoscendo il suo rapporto con Matteo, la vede totalmente cambiata e fredda nei suoi confronti e ne soffre. Vito crede di avere la colpa a causa del trasferimento in Australia, che Maria non ha mai approvato, e tenta di farsi perdonare dalla fidanzata una colpa che ormai, anche se fosse la causa scatenante, è passata in secondo piano dopo il bacio con Matteo. Alla luce dei nuovi sentimenti della Puglisi, Vito potrebbe essere costretto a prendere una decisione fortissima e lasciare per sempre Milano, tornando in Australia e lasciando libera Maria di poter vivere la sua storia d’amore con Matteo alla luce del sole.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.