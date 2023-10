Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 1° novembre 2023: Maria nasconde Matteo a casa sua. Tutto si complica!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 1° novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Maria nasconde Matteo ma rischia di mettersi nei guai...

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1° novembre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Maria nasconderà Matteo a casa sua, per curarlo dopo l’aggressione. Clara e Irene ovviamente lo scopriranno e non saranno per nulla contente della decisione della stilista. La situazione si complicherà quando Ciro e Concetta si presenteranno a casa delle ragazze, mettendo in difficoltà la figlia. Intanto Matilde e Umberto capiranno di avere delle idee molto diverse sulla gestione dei loro affari e questo porterà il Guarnieri a voler accelerare il suo piano per boicottare la Frigerio e tornerà a chiedere a Tancredi di unirsi a lui, per fermare la moglie. Il Di Sant’Erasmo potrebbe dargli retta, visto che assisterà a una scena tra Vittorio e Matilde, a cui mai avrebbe voluto assistere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marina nasconde Matteo ma si mette nei guai

Matteo è stato aggredito e se non fosse stato per Maria, il ragazzo sarebbe rimasto riverso a terra. La Puglisi è corsa in suo soccorso e lo ha portato a casa sua, per curargli le ferite. Nessuno però deve scoprire che il Portelli ha dormito a casa delle ragazze. Irene e Clara ovviamente lo scopriranno; abitando là sarebbe stato impossibile non notare il ragazzo ma Maria le pregherà di non dire nulla e di non metterla in difficoltà con la sua famiglia, che è ancora all’oscuro dei suoi problemi con Vito. Purtroppo per lei e per loro, Concetta e Ciro si presenteranno a sorpresa e rischieranno di capire il segreto della loro figlia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto sempre più scatenato

Umberto ha pugnalato Matilde alle spalle, chiedendo a Tancredi di dargli una mano a fermare la moglie e a impedirle di aiutare Ezio e Gloria. Il Di Sant’Erasmo ha però sino a ora rifiutato di mettersi contro la moglie, anche perché tra loro sembra essere tornato il sereno, dopo la serata romantica passata insieme. Un confronto acceso con la Frigerio – in cui emergeranno tutte le loro differenze caratteriali e imprenditoriali – spingerà il Commendatore ad accelerare i tempi e a tornare alla carica con il suo socio. Stavolta però Tancredi potrebbe dargli retta, visto che vedrà Vittorio e Matilde insieme.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tancredi e Matilde di nuovo in lite?

Tancredi potrebbe decidere di dare retta a Umberto, dopo aver visto qualcosa a cui non avrebbe mai voluto assistere. Il Di Sant’Erasmo si renderà di nuovo conto che la moglie è ancora legata a Vittorio e che tra loro c’è ancora un feeling. Il nipote di Adelaide potrebbe quindi tornare a essere spietato contro il suo rivale e a dare una mano sostanziosa al suo socio, che già da tempo rema contro il Conti e contro il Paradiso. Matilde però, ve lo anticipiamo, deciderà di non cedere ai suoi sentimenti per Vittorio e di rimanere accanto al suo consorte, come aveva già deciso in precedenza.

