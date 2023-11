Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Umberto non vuole sposare Flora perché ama ancora Adelaide?

Anticipazioni TV

Umberto Guarnieri non cede alle richieste di Flora Gentile Ravasi, nessun matrimonio in vista. Ecco le Anticipazioni dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1.

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore non sta deludendo le aspettative dei telespettatori di Rai 1 con tanti nuovi colpi di scena e intrighi amorosi. Adelaide di Sant’Erasmo ha lasciato Milano per trasferirsi in Svizzera dove sta riallacciando i rapporti con la figlia Odile, lasciando Umberto Guarnieri con l’amaro in bocca. Il Commendatore non ha accettato che la sua ex socia abbia affidato a Marcello Barbieri, e tentenna nello sposare Flora Gentile Ravasi. Che le due cose siano collegate?

Umberto e Flora si sposano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi sono una coppia fissa e lavorano insieme a Galleria Moda Milano, nuova azienda rivale del Paradiso. Quando Adelaide di Sant’Erasmo ha cercato di riallacciare i rapporti con la figlia Odile, vedendola distrutta e disperata come mai prima, Umberto è tornato sui proprio passi e si è offerto di aiutarla, trovandosi ostacolato da Marcello Barbieri da sempre geloso del loro rapporto. A sorpresa anche Flora è intervenuta in favore di Adelaide, che ha potuto così lasciare Milano per raggiungere Odile in Svizzera, pregando Umberto e la sua figliastra di vivere insieme a Villa Guarnieri sino al suo ritorno. Dunque, nessuna nuova in vista per Umberto e Flora, eccezione fatta per il grande desiderio della Ravasi di sposarsi che non sembra essere accolto dalla sua dolce metà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora in crisi per colpa di Umberto

Mentre Umberto medita di distruggere Marcello, furioso perché Adelaide ha lasciato al suo giovane amante l’amministrazione di tutti i suoi beni, compreso il Paradiso, Flora è sempre più insofferente. A Villa Guarnieri aleggia il fantasma della contessa che per lungo tempo è stata la persona più importante per il Commendatore, in più la sua dolce metà è sempre più distante, preso dalla vendetta e dagli affari. Flora prova più volte ad intavolare un discorso serio con Umberto, facendogli notare che lui stesso aveva promesso di sposarla il prima possibile, per poi non toccare più l’argomento quando ha dovuto mettere Adelaide e la sua salute psicologica al primo posto. Inutile dire che la stilista è quanto meno furiosa per questo comportamento, ma se fosse che Umberto ne è perfettamente cosciente e che non si espone per un motivo ben preciso? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 sul futuro della coppia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Umberto vuole ancora Adelaide?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1, Marcello ammetterà di sentire molto la mancanza di Adelaide e raggiungerà la sua amante in Svizzera per una visita. Notizia che non piacerà affatto a Umberto Guarnieri, geloso del rapporto e della fiducia che la contessa ripone nel suo amante. Flora, ancora una volta, vedrà Umberto ferito da Adelaide e si sentirà sempre più messa da parte. Insomma Guarnieri è ancora molto geloso della di Sant’Erasmo e se, aggiungiamo il fatto che voglia distruggere i piani di Marcello per costringere la sua ex amante a lasciare la Svizzera e far ritorno a Milano, viene da pensare che lui nutra ancora un forte sentimento per Adelaide, negato per caparbietà. Sarà veramente così? C’è un futuro per Umberto e Adelaide, per un ritorno di fiamma definitivo tra i due? Non resta che attendere le nuove puntate dell’amata soap.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.