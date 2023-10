Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Umberto Guarnieri pronto ad affondare Marcello Barbieri, guerra per Adelaide

Anticipazioni TV

Umberto Guarnieri non sopporta l’idea che Adelaide abbia lasciato tutto a Marcello Barbieri e progetta vendetta. Ecco le Anticipazioni dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore.

Umberto Guarnieri ha preso malissimo la scelta della contessa Adelaide di Sant’Erasmo di lasciare tutti i suoi affari nelle mani del giovane amante Marcello Barbieri. Il Commendatore è furioso e vorrebbe che la sua ex amante tornasse a Milano, cosa che crede di poter fare se farà fallire in tutta la linea Marcello, costringendo Adelaide a mettere un freno alla sua decisione. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore a proposito di questo strano triangolo.

Umberto su tutte le Furie nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

La nuova stagione della soap di Rai 1 si apre con la decisione, sofferta ma obbligata, della contessa Adelaide di Sant’Erasmo che ha seguito la figlia Odile in Svizzera dopo essere, non senza molta fatica, a recuperare il rapporto anche grazie all’insperato aiuto di Flora Gentile Ravasi. Prima di prendere questa scelta, Adelaide ha sofferto moltissimo e Umberto Guarnieri, nonostante i loro precedenti, si è adoperato per aiutarla non riuscendo a vederla così male. Adelaide si è appoggiata anche a Marcello Barbieri, il suo giovane amante, il quale ha cercato sistematicamente di escludere Umberto poiché profondamente geloso. Quando la contessa lascia Milano, a sorpresa e anche alle spalle del suo socio Vittorio Conti, lascia i suoi affari nelle mani di Marcello, mandando su tutte le furie Umberto che crede non sia la giusta decisione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto contro Marcello

Per Umberto Guarnieri è impossibile pensare che Adelaide, dopo tutto quello che c’è stato tra loro negli anni, abbia lasciato la sua fortuna a Marcello Barbieri, chiedendo ad un ragazzo giovane e inesperto di occuparsi delle sue finanze, affidandogli anche Il Paradiso senza troppe remore. Così, la competizione tra Umberto e Marcello diventa reale, trasportata dal piano sentimentale a quello di scontro tra Atelier. Nelle prossime puntate della soap in onda su Rai 1, la scelta di Matilde Frigerio di aiutare Ezio e Gloria cedendo loro i terreni della sua famiglia per sanare le casse di Tessuti Colombo, manderà Umberto su tutte le furie mentre impegnerà Marcello a trovare nuovi fondi e concessioni. Il perfido Commendatore non ha intenzione di lasciare spazio all’amante di Adelaide, colpevole secondo lui di averlo scavalcato senza troppe cerimonie pur consapevole della sua limitata esperienza e dei fondi enormi della contessa. Cosa accadrà dunque tra i due? Ce lo svelano le Anticipazioni. Sembra, infatti, che Umberto troverà un modo per ingannare Marcello proprio durante la stesura dei contratti per la compravendita tra Colombo e Frigerio, sorpresa da Tancredi proprio sul più bello, con l’intendo di spingere Adelaide a tornare a Milano ma il piano funzionerà?

