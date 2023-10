Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Tancredi sorprende Vittorio e Matilde sul più bello!

Anticipazioni TV

Matilde Frigerio e Vittorio Conti cedono alla passione non sapendo di essere spiati da Tancredi? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore.

Cosa accadrà tra Vittorio Conti e Matilde Frigerio nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? L’ottava stagione della soap di Rai 1 vede i due divisi dopo il ritorno di Tancredi di Sant’Erasmo e la creazione della Galleria Moda Milano, ma sempre pronti a tendersi una mano nei momenti di difficoltà. Le Anticipazioni parlano di un attimo molto intimo tra Vittorio e Matilde, che sarà tuttavia osservato da lontano da Tancredi. Ecco tutti i dettagli.

Matilde e Vittorio sempre più vicini nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

L’ottava stagione della soap di Rai 1 si è aperta con la consapevolezza del fatto che il rapporto tra Vittorio Conti e Matilde Frigerio sia ormai indistruttibile. Sebbene lei sia tornata dal marito Tancredi di Sant’Erasmo e abbia cooperato all’apertura della Galleria Moda Milano, diretta competitor de Il Paradiso delle Signore, il rapporto tra loro non riesce ad interrompersi veramente. Matilde, infatti, darà sostegno a Vittorio durante le difficili decisioni a proposito della linea maschile da presentare sul Paradiso Market. Conti, invece, suggerirà alla Frigerio come comportarsi per il progetto da presentare al Console giapponese. Insomma, tra lavoro e affari, i due continueranno a frequentarsi assiduamente, incontrandosi anche nelle situazioni meno professionali e ben più personali tanto che il pubblico si renderà conto che l’attrazione è talmente tanta che neppure il matrimonio con Tancredi potrebbe avere rilevanza. Ma sarà veramente così? Le Anticipazioni questa volta ci stupiscono.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio bacia Matilde?

Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Vittorio e Matilde si troveranno di nuovo molto vicini quando la Frigerio deciderà di aiutare Tessuti Colombo ed evitare la bancarotta ad Ezio e Gloria, cedendo loro i vecchi terreni della sua famiglia. Proprio in questo frangente, mentre preparano i documenti insieme e parlando del progetto, Matilde e Vittorio hanno un momento molto intimo. Stando alle Anticipazioni, il giorno dopo, Frigerio sarà molto preoccupata per quello che è successo con Vittorio, al punto da voler chiarire una volta per tutte col il proprietario del Paradiso: lei è sposata con Tancredi e, nonostante i loro problemi, non vuole tradirlo per nulla al mondo. Insomma, sembra che situazione sarà ben più complicata del previsto dal momento che la Frigerio è molto indecisa, confusa tra il voler essere fedele alla promessa matrimoniale con Tancredi, soprattutto dopo aver visto in lui un bel cambiamento, e l'attrazione innegabile per Vittorio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tancredi scopre tutto

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sarà sempre più chiaro che l’attrazione tra Vittorio Conti e Matilde Frigerio non è mai finita. Tra loro, sembra, scatterà un nuovo bacio dopo lunghe settimane di vicinanza, flirt e corteggiamento, ma la Frigerio non sarà felice di quanto accaduto, al punto da voler parlare con Conti il giorno seguente per mettere in chiaro la situazione. Ora che Tancredi si sta sforzando di andarle incontro, inimicandosi addirittura il socio Umberto Guarnieri pur di permetterle di aiutare i Colombo cedendo i terreni della sua famiglia, Matilde non vuole rovinare tutto. Certo, Tancredi si è comportato male con lei e spesso e volentieri la scavalca senza tenere conto delle sue idee, ma ora le cose potrebbero essere diverse e il matrimonio migliore. Secondo le Anticipazioni, tuttavia, le buone intenzioni di Matilde potrebbero essere totalmente cancellate dal fatto che Tancredi, non volendo, ha assistito alla scena con Vittorio e ora potrebbe credere che sua moglie stia cercando di ingannarlo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.