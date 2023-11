Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Tancredi non può operarsi, Matilde lo pianta in asso!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Tancredi scoprirà di non potersi operare come previsto e che sia moglie ha lasciato la villa. Come reagirà?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la relazione tra Tancredi di San’Erasmo e Matilde Frigerio verrà messa ancora a dura prova. L’ottava stagione della soap di Rai 1 sta mettendo in luce tutte le bugie che Tancredi ha detto alla moglie e la sua volontà di manipolarla per gelosia, volendo lontana da Vittorio Conti. Le Anticipazioni ci rivelano che per il di Sant’Erasmo ci saranno due amare sorprese: l’operazione che sperava di poter fare alla gamba andrà a monte, proprio quando Matilde lascerà la villa.

Tancredi non può operarsi, le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8

Durante una furiosa lite con Vittorio Conti, Tancredi di Sant’Erasmo verrà investito da una vettura in corsa e finirà in ospedale. Questo fatto farà ripensare Vittorio a proposito della sua condotta con Matilde Frigerio, prendendo l’accaduto come un segno del destino che lo invita ad allontanarsi dalla donna che ama. Mentre Maria Puglisi scoprirà tutta la verità sui sentimenti che Matteo Portelli nutre per lei, Tancredi si risveglierà e vorrà lasciare l’ospedale anche contro parere medico, desideroso di avere un confronto con sua moglie alla quale confesserà di essere responsabile dell’incendio al mobilificio Frigerio che ha rovinato la sua famiglia. Nel frattempo, Tancredi riceverà una notizia che lo destabilizzerà: l’operazione alla gamba che avrebbe dovuto essere imminente è stata rimandata, e per il momento non potrà riacquistarla completamente come aveva sposato. Un duro smacco per il di Sant’Erasmo, ma non sarà finita qui. Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Matilde lascia la villa, cosa accadrà ne Il Paradiso delle Signore

Mentre Tancredi deve fare i conti con i problemi alla gamba riportati dopo il terribile incidente che lo ha coinvolto, Matilde Frigerio è gelata dalla confessione del marito e prende una drastica decisione. Stanca di essere sempre tenuta all’oscuro di tutto, di non poter scegliere liberamente - come nel caso della proposta dell’ambasciatore giapponese alla quale invece sarebbe stata interessata - e della gelosia oppressiva del marito, Matilde lascia la villa. Sapere che Tancredi è stato responsabile della rovina della sua famiglia e che non ha mai avuto il coraggio di confessarglielo, nonostante fossero marito e moglie, è troppo e lei deve prendere le distanze. Le Anticipazioni non chiariscono dove si recherà Frigerio ma quel che sappiamo per certo è che non andrà da Vittorio, come sperato da larga parte del pubblico. Ecco perché.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matilde furiosa con Vittorio

Nelle prossime puntate della soap in onda su Rai 1, Matilde verrà messa davanti ad una crudele verità: tutti gli uomini della sua vita l’hanno sempre tradita. Dopo aver scoperto che Tancredi le ha sempre nascosto il passato, infatti, Matilde scoprirà che Vittorio era al corrente di quanto fatto dal marito ma ha pensato bene di non condividere questa fondamentale informazione con lei. Matilde è a dir poco scioccata e dunque, quando deciderà di lasciare la Villa per diversi giorni portando Tancredi a disperarsi, è chiaro che Frigerio non cercherà riparo a casa di Vittorio dopo questo tradimento imperdonabile. Ma dove andrà? Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore per scoprirlo.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.