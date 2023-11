Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni, Maria Puglisi scopre la verità su Matteo, qualcuno tradisce Portelli!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Ra 1, ci rivelano che qualcuno tradirà Matteo, rivelando a Maria Puglisi una verità che la sconvolgerà.

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, qualcuno tradirà le confidenza di Matteo Portelli, sconvolgendo Maria Puglisi e rimettendo tutto in discussione. Il protagonista dell’ottava stagione della soap, infatti, è innamorato della bella stilista e questo potrebbe mettere in crisi il suo rapporto con Vito Lamantia. Ma chi farà questa grande rivelazione? Ecco cosa ci dicono le Anticipazioni.

Matteo “incastrato” nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Sin dal suo arrivo a Milano, Matteo Portelli è rimasto affascinato da Maria Puglisi ma si è dovuto allontanare dalla bella stilista quando il suo fidanzato Vito Lamantia ha fatto ritorno a Milano, con un progetto in grado di permettere loro di sposarsi e mettere su famiglia come si erano promessi prima della partenza per l’Australia. Sebbene sia consapevole che Maria è una donna impegnata e che il bacio tra loro è solo un ricordo, dato che la stilista del Paradiso ha scelto Vito, Matteo non riesce proprio a togliersela dalla mente e confida i propri sentimenti alla madre e al fratellastro Marcello Barbieri. Nessuno, tranne loro, sa cosa prova Matteo per Maria, tanto che ignaro di tutto Vito finisce per avvicinarsi al nuovo contabile dell’Atelier, arrivando a chiedergli un grosso favore: accompagnare Maria fuori Milano al suo posto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Maria scopre la verità su Matteo

Vito non può accompagnare Maria fuori Milano come le aveva promesso e, per non scombussolare troppo i suoi piani, chiede a Matteo di accompagnarla. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci rivelano che la Puglisi sarà sorpresa dalla notizia, dal momento che con Matteo c’è ancora una strana tensione, e vorrebbe non dover dividere un lungo viaggio in macchina proprio con lui. Nonostante tutto, la stilista accetta il passaggio almeno fino a quando qualcuno non le rivelerà esattamente cosa prova Portelli per lei. Inutile dire che Maria sarà sconvolta: sospettava che il feeling tra loro non fosse scemato del tutto, ma non credeva di dover fronteggiare nuovi dubbi proprio a causa dei sentimenti di Matteo per lei. Messa alle strette Maria tenta di evitare di trascorrere tempo da sola con il contabile dell’Atelier, ma la vera domanda è: chi ha tradito Matteo?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: chi tradirà Matteo?

Maria Puglisi viene a sapere tutta la verità sui sentimenti che Matteo Portelli prova per lei. Sebbene la stilista dell’Atelier avesse intuito qualcosa, la confessione la lascia spiazzata e la porta a desistere dal trascorrere tutto quel tempo da sola con il contabile. Ma chi rivelerà la verità a Maria, tradendo così la fiducia di Matteo? La possibilità più attendibile è che sia proprio il fratellastro Marcello Barbieri ad intromettersi, spinto dalla necessità di aiutare Matteo a confessare tutto prima che sia troppo tardi e Maria decida di sposare Vito. Certamente per Portelli non sarà facile uscire allo scoperto, dal momento che Lamantia non sospetta nulla e lo ha preso a cuore, fidandosi ciecamente di lui.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.