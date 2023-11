Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Tancredi fa un gesto estremo, cosa farà Matilde?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, in onda su Rai 1. Tancredi prenderà una decisione shock.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore presto in onda su Rai 1 riserveranno un colpo di scena totalmente inaspettato. Le Anticipazioni sull’ottava stagione della soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che Tancredi di Sant’Erasmo verrà investito da una automobile e, al suo risveglio in ospedale dopo un confronto con Vittorio Conti, prenderà una decisione che cambierà per sempre la sua relazione con Matilde Frigerio.

Tancredi investito nelle nuove Puntate de Il Paradiso delle Signore

Da quando è tornato a far parte della vita di Matilde Frigerio, Tancredi di Sant’Erasmo ha fatto di tutto per portarla il più lontano possibile da Vittorio Conti, comprendendo che tra loro vi fosse un’alchimia fuori dal normale. Matilde è andata in crisi dopo una forte sceneggiata di Tancredi ma la situazione è ancora più complicata di come si possa pensare. Vittorio ha in mano un dossier che incastra il rivale, colpevole dell’incendio che mise in ginocchio il mobilificio Frigerio e, dopo essere stato rassicurato da Diletta sulla veridicità dei fatti, ha deciso di minacciarlo con quelle prove schiaccianti. Così, Tancredi ha risposto a fuoco fronteggiandolo e durante questa lite burrascosa ha finito per essere investito da un’auto in corsa, lasciando Conti attonito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tancredi in ospedale

Durante lo scontro con Vittorio Conti, pronto a dare un out out al suo rivale grazie al dossier fornitogli da Diletta, Tancredi viene investito. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci rivelano che il di San’Erasmo finirà in ospedale in gravissime condizioni, questione che porterà Conti a ragionare su quanto accaduto e ha decidere di lasciare perdere per sempre Matilde, interpretando l’accaduto come un segno del destino. Così, quando Tancredi finalmente sta meglio e torna ad essere vigile, Vittorio corre al suo capezzale per riferirgli che si farà da parte e qui accade qualcosa di impensabile. Stando alle Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, il di Sant’Erasmo prenderà egli stesso una decisione inaspettata sul rapporto con Matilde, ma di quale decisione si tratta? Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8.

Il Paradiso delle Signore 8, Matilde va in Giappone?

Quale decisione prenderà Tancredi che porterà ad una rivoluzione nel matrimonio con Matilde? Le ipotesi sono due. La prima, quella meno probabile, è che il di San’Erasmo abbia capito quanto Vittorio e Matilde si amino e la lasci libera di andare nonostante il vincolo matrimoniale. La più probabile, invece, è che Tancredi si scusi con la moglie per averla ostacolata quando l’ambasciatore del Giappone aveva chiesto se la Frigerio fosse disponibile a seguirlo per un importante incarico lavorativo. Se così fosse potremmo, dunque, attenderci un addio o almeno un arrivederci da parte di Matilde con una story line conclusa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.