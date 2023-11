Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni, Matilde al limite con Tancredi: Vittorio ha vinto?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8, presto in onda su Rai 1. Tancredi porta Matilde ad una drastica decisione?

Nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti e Matilde Frigerio continuano ad incontrasi e aiutasi a vicenda come amici, ma è impossibile nascondere a lungo l’attrazione tra loro. Anche Tancredi di Sant’Erasmo non può far finta di nulla e, nelle puntate della soap di Rai 1 che andranno in onda nei prossimi giorni, perderà totalmente la calma. Questo episodio porterà Frigerio a prendere una decisione definitiva sulla sua vita amorosa?

Matilde tra due fuochi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

La settima stagione della soap di Rai 1 si è conclusa con il ritorno in scena di Tancredi di Sant’Erasmo, che ha vincolato Matilde Frigerio alle promesse matrimoniali, strappandola dalla liaison con Vittorio Conti che diventava sempre più intrigante e passionale, e costringendola a prendere le sue parti nella creazione di Galleria Moda Milano contro l’Atelier e tutti i suoi commessi. Matilde ha accettato il compromesso sperando di salvare il matrimonio nonostante provasse sentimenti più che forti per Conti, il quale tuttavia non si è mai arreso e infatti nell’ottava stagione, oltre a contrattaccare contro i rivali, ha continuato a cercare l’aiuto della donna di cui è invaghito. Così, piano piano, anche Matilde si è riavvicinata, sentendosi in colpa per alcuni colpi bassi giocati dal marito ma anche provando affetto per Conti e i suoi dipendenti. Insomma, la donna è decisamente tra due fuochi ma la situazione è destinata a peggiorare.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Matilde furiosa con Tancredi

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, infatti, ci rivelano che nelle puntate presto in onda su Canale 5, Matilde e Vittorio saranno sempre più vicini e complici, anche a causa dell’affare per Tessuti Colombo e il matrimonio di Ezio e Gloria, che hanno scelto proprio loro due come testimoni di nozze. Tra Matilde e Conti ci sono stati momenti topici ma la Frigerio ha sempre messo le mani avanti, chiedendo all’amico di rispettare la sua situazione, pur provando per lui un grande trasporto. Qualcosa, tuttavia, potrebbe cambiare presto e di ciò se ne accorgerà anche Tancredi di Sant’Erasmo, che osserva i due da lontano e inizia a diventare sempre più sospettoso. Nelle puntate della soap in arrivo, Tancredi perderà la calma e farà una vera e propria scenata di gelosia, che mette Matilde in crisi definitiva.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Matilde deve scegliere?

Dopo la sfuriata del marito, Matilde sembra si troverà a riflettere a lungo sulla scelta da prendere in modo definitivo. Frigerio, infatti, non potrà pedonale il di Sant’Erasmo per averla messa in imbarazzo così davanti a Conti, e si scuserà moltissimo per quanto accaduto. Qualcosa, tuttavia, si romperà per sempre nei confronti di Tancredi e Matilde inizia a riflette sulla possibilità di lasciare su marito, che spesso e volentieri l’ha messa in secondo piano e non l’ha rispettata come avrebbe voluto nelle decisioni e nelle sue idee, e vivere il sentimento che prova per Conti e che è sempre più difficile da nascondere. Di certo se così fosse, Tancredi non lascerà passare tutto come se nulla fosse.