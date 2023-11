Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 23 novembre 2023: Matteo salva Marcello dalle grinfie di Umberto

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 23 novembre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matteo scopre che Umberto sta tramando contro Marcello e lo salva. Intanto le condizioni di salute di Tancredi saranno preoccupanti.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 23 novembre 2023, alle ore 16.00, Matteo salverà Marcello dal disastro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Portelli capirà che Umberto sta tramando contro il suo fratellastro e farà in modo che Barbieri non venga silurato. Poi rivelerà a Maria di aver aiutato Vito ma di non essere più disposto ad aiutare il Lamantia, soprattutto se le cose si complicheranno. Intanto Vittorio sarà sotto shock. Le condizioni di salute di Tancredi, investito da un’auto, sono molto gravi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo salva Marcello dalle grinfie di Umberto

Marcello è riuscito a farsi affidare da Vittorio un incarico al Paradiso. Il Conti gli ha dato la gestione finanziaria di un nuovo progetto pubblicitario ma le cose potrebbero non andare come da lui sperato. Tutta colpa di Umberto, che ha preso di mira Barbieri e non lo lascia in pace. Guarnieri sta per rovinare i piani del giovane imprenditore ma Matteo lo fermerà. Portelli si accorgerà che il Commendatore sta tramando contro il fratellastro e sta per soffiargli un ricco affare, e riuscirà a salvare la situazione e a impedire che Marcello perda tutto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo confessa a Maria che non aiuterà più Vito

Matteo è stato d’aiuto anche a Vito. Il ragazzo ha dato il suo appoggio al Lamantia per organizzare una serata per Maria ma la cosa non gli è piaciuta per nulla. Il Portelli confesserà alla Puglisi di aver sostenuto l’organizzazione della sorpresa che il suo fidanzato le ha fatto ma di non avere alcuna intenzione di andare avanti. Non darà più alcun contributo alla loro storia d’amore, non dopo il loro bacio.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Le condizioni di salute di Tancredi sono critiche

Tancredi è stato investito. Il Di Sant’Erasmo è stato travolto da un’auto proprio mentre discuteva con Vittorio. Il fatto ha sconvolto tutti, il Conti in primis. Le condizioni di salute del nobile, ricoverato d’urgenza in ospedale, saranno molto critiche e tutti avranno paura che la situazione degeneri. Quale sarà la reazione di Matilde? Se la prenderà con Vittorio?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.