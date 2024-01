Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Matteo Portelli scopre la verità, notizie drammatiche

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1. Cattive notizie per Matteo Portelli, la sua story-line prende una svolta drammatica.

La story-line di Matteo Portelli assume tinte drammatiche nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap, in onda su Rai 1, ci rivelano che Silvana avrà un grave malore e i medici sveleranno al figlio le sue reali condizioni mediche e Matteo dovrà trovare una soluzione, per sperare di salvarle la vita. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Matteo fa un passo indietro nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Matteo Portelli e Maria Puglisi provano qualcosa di forte l’uno per l’altra e se ne sono accorte anche le rispettive madri. Silvana chiede al figlio di non rinunciare ai propri sentimenti, certa che tra loro potrebbe essere vero amore, ma non può stargli accanto come vorrebbe a causa della sua precaria condizione di salute. Vedendo il fratellastro affranto, invece, Marcello Barbieri consiglia a Matteo di prendere le distanze e lui matura l’idea di lasciare Milano, per allontanarsi il più possibile dai suoi tumultuosi sentimenti. Proprio quando ha iniziato a prendere seriamente le distanze e pensare di lasciar perdere tutto con Maria, Matteo si trova costretto a rimanere in città a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche della madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Silvana in condizioni critiche

Le Anticipazioni delle nuove puntate della soap di Rai 1 ci svelano che Silvana si sentirà molto male e che i medici vorranno parlare in fretta con Matteo. Le condizioni della donna sono critiche e, dopo diverse settimane di stabilità, sembra che ora la malattia stia progredendo con velocità catastrofica. Insomma, per Matteo si apre una nuova drammatica situazione da affrontare, mentre ha ancora il cuore infranto per Maria Puglisi, che ha deciso di allontanare vedendola troppo confusa sui suoi sentimenti. Avendo saputo che le condizioni di salute di Silvana sono peggiorate, Maria è molto preoccupata ma sa di non poter stare vicina a Portelli come vorrebbe, dato quello che è successo tra loro. Ma cosa potrebbe accadere a Silvana nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore?

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Matteo perde sua madre?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Matteo si troverà costretto a rimanere a Milano quando le condizioni mediche di sua madre precipiteranno. I dottori parleranno con il giovane e gli riveleranno tutta la verità, portando Portelli a rivolgersi al fratellastro Marcello in cerca di aiuto. Sappiano, grazie alle Anticipazioni, che Barbieri si offrirà di trovare denaro per un’operazione che potrebbe salvare Silvana. Insomma, a breve potremmo assistere alla prematura morte della madre di Matteo, e questo potrebbe aprire il campo ad un definitivo ritorno di fiamma tra lui e Maria, dal momento che è stata proprio la madre a chiedere a Portelli di non rinunciare ai suoi sentimenti per la bella stilista del Paradiso.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.