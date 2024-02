Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marta lascia Milano per tornare da Tom?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntata dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, che riguardano Marta Guarnieri e l’amante americano Tom.

Cosa accadrà a Marta Guarnieri nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore? Grande protagonista della soap in onda su Rai 1, la figlia di Umberto è tornata a Milano per cambiare vita dopo la grande delusione d’amore ricevuta in America da Tom, uomo del quale era diventata appassionata amante. Lui, tuttavia, non demorde e riuscirà a raggiungerla in Italia con una proposta davvero inaspettata. Marta tornerà oltreoceano con lui? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni.

Marta e Vittorio di nuovo insieme nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore è, a dir poco, ricca di colpi di scena sensazionali. Dopo essere riuscito a confessare tutto il suo amore a Matilde Frigerio, chiedendole di non lasciare la città e trasferirsi in Giappone, e scoprendo che anche lei era profondamente innamorata, Vittorio Conti ha dovuto affrontare il ritorno di Marta Guarnieri a Milano. Ritorno che ha messo immediatamente in allarme Matilde, gelosa dell’ex moglie del suo fidanzato. Mentre inizialmente Marta sembra pronta a dare battaglia alla coppietta felice, la situazione è molto cambiata con il trascorrere delle settimane e la figlia di Umberto è tornata ad avere un bel rapporto con Vittorio. I due, infatti, collaboreranno alla raccolta firme per istituire una casa-famiglia, notizia che non farà di certo piacere a Matilde, che si mostrerà gelosissima del rapporto tra i due ex coniugi. Ma Frigerio ha veramente motivo di temere?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta ancora innamorata di Tom?

Sebbene inizialmente sembrava che il ritorno di Marta a Milano potesse costare la relazione tra Vittorio e Matilde, la story-line della protagonista della soap di Rai 1 ha preso tutta un’altra piega. La giovane Guarnieri, infatti, ha confessato ad Adelaide di essere ancora molto presa da Tom, un uomo affascinante conosciuto in America di cui lei è diventata amante, e di aver fatto ritorno proprio quando la loro relazione ha subito una brusca frenata. Tom, infatti, non sembrava propenso a voler mettere fine al suo matrimonio per fare coppia con Marta alla luce del sole, e lei non avrebbe mai potuto accettarlo. Nonostante la delusione, è evidente che Guarnieri sia ancora molto innamorata e quando riceverà una chiamata da Tom, tutta la sua sicurezza inizierà a vacillare. Vediamo nel dettaglio cosa rivelano le Anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 8: Tom riconquista Marta?

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, Marta riceverà una chiamata da Tom. L’uomo vuole riconquistarla e si presenta a sorpresa a villa Guarnieri, creando non poco scompiglio ta i suoi abitanti. Sebbene sia consapevole che la loro storia d’amore non porterà a nulla, infatti, Marta è ancora molto innamorata di Tom e questa improvvisata l’ha turbata non poco, soprattutto ora che stava impegnando tutte le sue energie nel progetto della casa-famiglia per aiutare Cinzia. Sappiano, grazie alle Anticipazioni, che Tom farà una sorprendete proposta a Marta che potrebbe cambiare tutto, ma di cosa si tratta? La prima ipotesi è che il bel americano abbia lasciato la moglie e voglia tornare negli Stati Uniti con Marta come sua nuova compagna legittima. La seconda ipotesi è che, grazie ad un abile stratagemma che punta sui sentimenti ma anche sull’ambizione della giovane, Tom al convinca a riprendere il rapporto e il suo lavoro in America. Cosa accadrà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.