Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marta torna per conquistare Vittorio, cosa farà Matilde?

Nelle prossime puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1, Marta Guarnieri torna a Milano e potrebbe voler riconquistare Vittorio Conti.

Colpo di scena nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Marta Guarnieri torna a Milano insieme alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, proprio mentre Vittorio Conti è finalmente riuscito a conquistare Matilde Frigerio. Per quale motivo l’ex moglie di Vittorio avrà deciso di tornare in città insieme alla zia? Le Anticipazioni ci svelano che la storia d’amore tra Vittorio e Matilde potrebbe essere in pericolo.

Marta torna a Milano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 ci rivelano che nelle prossime puntate, in onda su Rai 1, Marta Guarnieri farà ritorno a Milano insieme alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo, che aveva lasciato la città per partire alla volta della Svizzera e riconquistare la fiducia della figlia Odile. Il ritorno di Marta sarà totalmente spiazzante per tutti, dato che la giovane Guarnieri aveva lasciato da tempo la città per un nuovo importante lavoro in America, chiedendo poi un incontro a Vittorio nel corso dell’ultima stagione della soap, con il quale i due avevano sancito la fine della loro intensa relazione. Relazione che ha lasciato molti strascichi in Vittorio, il quale per lungo tempo non riusciva ad arrendersi alla prospettiva di rinunciare al grande amore che ha nutrito per Marta. Ma cosa sarà tornata a fare la Guarnieri?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Vittorio e Matilde innamorati

Poco prima del grande ritorno di Marta Guarnieri in città, Vittorio Conti ha finalmente trovato il coraggio di confessare a Matilde Frigerio di essere perdutamente innamorato di lei. Confessione scaturita grazie all’intervento di Flora Gentile Ravasi, che ha macchinato affinché i due finissero finalmente per ammettere di essere innamorati, e che ha portato Matilde ad annullare in fretta e furia la sua partenza per il Giappone. Per la Frigerio non sarà semplice sbarazzarsi del marito Tancredi di Sant’Erasmo, dato che l’uomo folle di gelosia arriverà addirittura a minacciarla di denunciarla per adulterio. Nonostante tutte le difficoltà del caso, Vittorio e Matilde inizieranno a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, fino a quando rimarranno entrambi spiazzati dal ritorno improvviso di Marta Guarnieri alla villa. Questo ritorno, senza dubbio, porterà a conseguenze inaspettate.

Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marta vuole riconquistare Vittorio?

Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci hanno rivelato che Marta Guarnieri e la zia torneranno alla Villa, pronte a mettere a soqquadro i precari equilibri che si sono creati durante la loro assenza. L’ipotesi più probabile è che Marta sia tornata per riprendersi Vittorio Conti, giocando sul fatto che per lui la loro è stata la relazione più importante di sempre, e che nel suo cuore non si potrà mai cancellare tutto ciò che hanno condiviso. Peccato che nel frattempo Vittorio e Matilde hanno deciso di fare coppia fissa, un ostacolo per la Guarnieri che potrà essere facilmente superato giocando d’astuzia, dato che la Frigerio è ancora legalmente sposata con Tancredi. Insomma, si preannunciando diversi colpi di scena che faranno impazzire i fan della soap.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.