Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marta e Vittorio sono ancora legalmente sposati!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1, Marta scopre di essere ancora sposata con Vittorio. Ecco tutte le Anticipazioni.

Colpo di scena clamoroso nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che, durante alcune ricerche personali, Marta Guarnieri scoprirà che il suo matrimonio con Vittorio Conti non è stato mai davvero annullato a causa di un problema burocratico. Cosa accadrà ora?

Marta e Vittorio complici nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8

Da quando è tornata a Milano, Marta Guarnieri sembra aver ritrovato una certa complicità con Vittorio Conti. I due si sono parlati a cuore aperto, dopo il loro burrascoso passato, e sembra che la situazione si sia risolta soprattutto quando la nipote di Adelaide ha cominciato a lavorare al progetto solidale della casa-famiglia e il suo ex si è proposto immediatamente di aiutarla. Questa complicità non fa piacere a Matilde Frigerio, gelosa del loro rapporto, che finirà con il discutere con Marta a causa delle tensione accumulata. Conti non si rende conto fino in fondo della situazione e dunque non riesce a rassicurare Matilde come dovrebbe, proponendosi invece sempre come aiuto prezioso per Marta. Ma la situazione, già complicata, sta per peggiorare ulteriormente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Marta fa una scoperta shock

Da quando ha deciso di aiutare le giovani madre in difficoltà con il progetto della casa-famiglia, eliminando anche Tom dalla sua vita una volta per tutte, Marta è rifiorita. La figlia di Umberto ha uno scopo nobile da perseguire e ci sta mettendo tutto il cuore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Marta incontrerà una giovane ragazza di nome Rita e vorrà fare qualcosa in più per lei e il figlio, aiutata proprio da Vittorio che ha capito quanto la sua ex moglie tenesse alla situazione. Così, la Guarnieri si metterà a scovare in alcuni fascicoli per una ricerca in grado di aiutare Rita, e così facendo si imbatterà nei documenti della richiesta di annullamento del matrimonio con Vittorio, facendo una scoperta shock che si affretterà a raccontare alla zia Adelaide, in cerca di urgente aiuto.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Marta e Vittorio sono ancora sposati!

Scovando alcuni vecchi documenti, Marta fa una scoperta che mai si sarebbe aspettata: lei e Vittorio sono ancora marito e moglie. La Guarnieri è sconvolta, soprattutto ora che Conti fa coppia con Matilde e che lei sembra aver deciso di voltare pagina, tutto torna a galla e la riporta nel passato. Marta corre a chiedere aiuto alla Contessa che, come ci rivelano le Anticipazioni della soap di Rai 1, sarà altrettanto scioccata dalla notizia ma prometterà alla nipote di aiutarla immediatamente contattando il vescovo. Sembra, infatti, che il matrimonio non sia stato ufficialmente annullato dalla Sacra Rota per un disguido burocratico e Adelaide è certa di potervi rimediare prima che la notizia diventi di dominio pubblico. Marta terrà per sé questa informazione bomba oppure, dopo un’attenta valutazione, sceglierà di condividerla con Vittorio, scatenando così l’ira di Matilde?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.