Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Marcello Barbieri ha un nuovo amore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1, ci rivelano che ci sarà parecchio feeling tra Marcello Barbieri e Rosa, tanto che il giovane potrebbe dimenticare la contessa Adelaide.

Marcello Barbieri è senza dubbio uno dei grandi protagonisti dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Cresciuto professionalmente grazie alla guida della contessa di Sant’Erasmo, della quale si è perdutamente innamorato, il giovane è ormai un uomo d’affari vero e proprio, anche se deve guadagnarsi la fiducia dei suoi colleghi più anziani. Quando Adelaide lo pianta in asso per tornare definitivamente dalla figlia Odile in Svizzera, Marcello ha il cuore spezzato ma sembra che per lui sia pronto ad arrivare un nuovo, coinvolgente, amore. Scopriamo nel dettaglio le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Marcello Barbieri torna single nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver iniziato a seguire scrupolosamente i consigli lavorativi dell’affascinante contessa Adelaide di Sant’Erasmo, Marcello Barbieri si è innamorato della donna e i due hanno intrapreso una relazione appassionata. Sempre geloso di Umberto Guarnieri, con il quale Adelaide ha condiviso di tutto, Marcello è riuscito ad essere abbastanza maturo da starle vicino quando la contessa ha avuto una brutta depressione, dovuta alla notizia che la figlia Odile non voleva in alcun modo perdonarla per averla abbandonata. Adelaide è poi partita per la Svizzera, tornando a sorpresa a Villa Guarnieri settimane dopo e riprendendo la relazione con Marcello, questa volta in preda ai dubbi. Così, quando la contessa ha capito di volersi trasferire in Svizzera, a nulla sono servite le parole di Barbieri, che è stato piantato in asso definitivamente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello colpito da Rosa

Tornato single, Marcello Barbieri si è gettato a capofitto negli affari del Paradiso ma, stando alle ultime Anticipazioni, il giovane vorrà anche concludere un buon affare coinvolgendo il fratellastro Matteo Portelli, con il quale sembra aver legato profondamente. A scuotere, tuttavia, le intenzioni di Marcello arriverà Rosa Ferraris. La giovane e avvenente ragazza subentrerà improvvisamente all’Atelier in veste di Venere, proprio in occasione dell’attesa sfilata della stilista Mary Quant che porterà in passerella la minigonna per la primissima volta a Milano. Un evento storico epocale, che cambierà per sempre la moda internazionale, ma anche un colpo di fulmine per il bel Barbieri. Vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Marcello innamorato?

Mentre sul piano lavorativo subirà dei forti scossoni quando scoprirà che il fratello Matteo medita seriamente di accettare la proposta del perfido Umberto Guarnieri, pur sapendo che è uno dei suoi principali antagonisti, su quello privato e dell’amore, per Marcello potrebbe essere in arrivo una svolta. Partecipando alla sfilata di Mary Quant come ospite, Barbieri non potrà non notare la bellezza di Rosa in minigonna e ne rimarrà molto colpito. Già precedentemente il giovane aveva espresso un certo interesse per la Ferraris, ma con questa sfilata si apre definitivamente l’idea che vi sia la grande possibilità che tra i due nasca un flirt. Insomma, è in arrivo un nuovo amore per il bel Marcello?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.