Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Irene bacia Leonardo Crespi, Alfredo la lascia!

Scopriamo insieme le nuove Anticipazioni sull’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Nelle puntate della soap, presto in onda su Rai 1, Irene e Leonardo si avvicinano pericolosamente e Alfredo non perdonerà la Cipriani.

Ci attendono colpi di scena imperdibili nelle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che Irene Cipriani e Leonardo Crespi torneranno a collaborare a stretto contatto, e che tra loro ci sarà un momento molto intimo. Alfredo, non sapendo della collaborazione tra i due ed essendo molto geloso di Leonardo, accuserà Irene di avergli nascosto tutto poiché invaghita di Crespi e prenderà una decisione molto forte sul loro rapporto. Ecco tutti i dettagli.

Irene e Leonardo vicinissimi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Sin da quando ha fatto il suo ingresso nella soap di Rai 1 è stato chiaro a tutti che Leonardo Crespi avrebbe avuto un ruolo importante per la story line di Irene Cipriani. La capo-commessa dell’Atelier, infatti, non ha saputo nascondere il fascino che il giovane esercita su di lei, nonostante sia fidanzata con Alfredo ormai da tanto tempo. Vero è che la relazione vacilla e Irene si è lamentata con le amiche più di una volta del fatto che Alfredo sembra sempre non capirla, ma un ruolo fondamentale lo avrà Leonardo con la sua spinta innovativa, gli interessi in comune e una notevole e naturale alchimia. Alchimia di cui si è immediatamente accorto Alfredo, il quale ha mostrato alla sua fidanzata tutta la gelosia e l’insofferenza per la sua vicinanza a Crespi. Insomma, un vero e proprio triangolo con una confusissima Irene al vertice di esso. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 la situazione peggiorerà drammaticamente, dal momento che Leonardo offrirà ad Irene una nuova imperdibile occasione per lavorare insieme. Ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni, scatta il bacio tra Irene e Leonardo?

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Leonardo Crespi tornerà da Irene Cipriani con una vantaggiosa offerta lavorativa. Il giovane è determinato ad attirare l’attenzione della capo-commessa, che reputa una donna interessante e intelligente, stupito dalla sua grande abilità lavorativa anche durante la sfilata con la minigonna della stilista Mary Quant. Sebbene sia consapevole del fatto che c’è il rischio di venire ancora più confusa da tutta la situazione, visto i suoi sentimenti altalenanti per Alfredo, Irene accetta ma riguarda bene dal comunicare le sue intenzioni al fidanzato. Una mossa pericolosa, soprattutto quando tra lei e Crespi si verrà a creare una certa atmosfera intima. Le Anticipazioni, insomma, fanno intendere che tra i due scatterà un bacio che metterà in seria difficoltà la Cipriani.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8, Alfredo molla Irene

Dopo aver vissuto un momento molto intimo con Leonardo Crespi, Irene Cipriani sarà più confusa che mai. La capo-commessa del Paradiso non ha voluto comunicare al suo fidanzato l’intenzione di collaborare con Crespi e quando Alfredo scoprirà tutta la verità, la situazione precipiterà irrimediabilmente. Geloso del nuovo arrivato ma anche certo che Irene non gli abbia detto nulla perché prova qualcosa per il rivale, Alfredo prenderà una decisione definitiva sulla storia d’amore con la Cipriani. Insomma, sembra proprio che la relazione si chiuderà nel peggiore dei modi, con un tradimento e una scenata di gelosia, ma ciò porterà Irene ad essere nuovamente libera sentimentalmente, e dunque potrebbe accadere presto che Leonardo approfitti del momento per conquistarla una volta per tutte.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.