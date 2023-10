Il Paradiso delle Signore 8 Anticipazioni: Agata Puglisi cotta di Roberto Landi, ma un segreto li dividerà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1. Cosa accadrà tra Agata e Roberto?

Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1, confermano la sensazione che molti spettatori hanno avuto sin dal primo incontro tra Agata Puglisi e Roberto Landi. La sorella minore di Maria ha una bella cotta per il caro amico di Vittorio Conti, peccato non sia a conoscenza di quello che potrebbe essere un segreto sconvolgente.

Agata cotta di Landi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La famiglia Puglisi si è trasferita definitivamente a Milano, con tutti i pro e i contro dell’avere a che fare con una grande città e con una realtà ben diversa da quella a cui sono preoccupati. La prima a giovare della nuova situazione è Agata Puglisi, la sorella minore di Maria, che da anni spera di poter raggiungere la sorella e che legge con fervore le pagine del Paradiso Market sperando un giorno di poter far parte dell’azienda. Per questo, quando Maria le propone di diventare nuova Venere dell’Atelier, sebbene sappia che questo la porterà a scontrarsi con il padre Ciro che la vorrebbe lontano dal Grande Magazzino, Agata accetta subito volentieri. Così incontra per la prima volta Roberto Landi, ed è chiaro che il più caro amico di Vittorio Conti non le sia indifferente. Ma cosa accadrà tra i due?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agata e Mandi insieme?

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Agata Puglisi è diventata a tutti gli effetti una Venere dell’Atelier e ha fatto amicizia molto in fretta, partecipando agli ultimi eventi importantissimi del Paradiso Market. La giovane sorella di Maria ha una bella cotta per Roberto Landi che sembra ricambiare un certo interesse. Landi, infatti, ha scoperto che Agata è molto brava a disegnare e, tramite uno stratagemma dato che la ragazza non ha intenzione di mostrargli nulla poiché troppo timida, riesce ad avere il taccuino della Puglisi e rimane molto entusiasta per il lavoro svolto. Agata ha talento e lui si premura di farle sapere che spera di vederla continua a disegnare, ignaro che proprio lui attraverso la rivista le ha sempre dato ispirazione. Insomma, è chiaro che Agata sia molto presa ma è anche evidente che Roberto nutra una sorta di fascino per lei. Come andrà a finire?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Landi nasconde un segreto?

L’ottava stagione della soap di Rai 1 sta appassionando moltissimo i fan con tanti colpi di scena, come l’addio - che sia definitivo o meno è ancora da chiarire - della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Agata ha preso confidenza con Roberto Landi e sicuramente vorrebbe che lui la guardasse con occhi diversi ma c’è un problema. Quando arriva una copertina sbagliata del Paradiso Market, Vittorio Conti scherza con il migliore amico parlando di un imminente matrimonio per cui quella copertina a tema sposi sarebbe stata perfetta. Insomma, sembra che Conti alluda ad un matrimonio ma sarà davvero così? In questo caso il cuore di Agata si spezzerebbe in mille pezzi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.