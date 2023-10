Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: quello di Adelaide è un addio definitivo?

Anticipazioni TV

La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo lascia Milano per seguire la figlia a Ginevra, ma sarà un’uscita di scena definitiva da Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni.

La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha lasciato Milano, felice per l’occasione datale dalla figlia Odile di ricucire i rapporti, chiedendo a Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi di far ritorno a Villa Guarnieri in sua assenza. Assenza che sa pensando tantissimo ai fan de Il Paradiso delle Signore, che si chiedono se uno dei personaggi più amati di sempre farà ritorno nella soap di Rai 1. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni.

Adelaide lascia Milano nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore ha portato a galla la verità sul passato della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La donna ha avuto una figlia, Odile, che ha nascosto a tutti e che si trova a Ginevra. Ora, Adelaide vorrebbe ricucire i rapporti ma la ragazza è irremovibile e ciò ha portato la Contessa ad essere fortemente depressa e demotivata, tanto da lasciare gli affari de Il Paradiso tutti in mano a Vittorio Conti, e non voler più lasciare Villa Guarnieri per adempiere ai suoi oneri sociali, come da sempre fatto nonostante i suoi stati d’animo. Questo ha portato Umberto Guarnieri a tornare sui propri passi, aiutando la Contessa e sancendo una sorta di tregua con grande dispiacere di Marcello Barbieri che, dopo essere stato preda della gelosia più folle, è stato anche scaricato da Adelaide. La Contessa, infatti, ha fatto pace con Odile e ha deciso di mettere fine alla storia con Marcello, nominandolo tuttavia come tutore dei suoi beni - compresa la direzione del Grande Magazzino milanese - sino al suo ritorno a Milano. Ma questo grande ritorno ci sarà oppure la di Sant’Erasmo lascerà per sempre la soap?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide potrebbe non tornare

Grazie a Flora Gentile Ravasi, che si è pentita di aver rivelato importanti informazioni sulla storia persona di Adelaide di Sant’Erasmo suscitando anche l’ira del fidanzato Umberto Guarnieri, la contessa ha ottenuto il perdono della figlia Odile. Così, senza perdere ulteriore tempo, si è trasferita a Ginevra chiedendo a Flora e Umberto Guarnieri di tornare a Villa Guarnieri, e lasciando Marcello Barbieri non senza affidargli le sue finanze. Non è chiaro se l’assenza di Adelaide sarà permanente, in quando la story line del suo personaggio è finita e merita un addio senza che si possa rovinare un’intera figura all’interno della soap di Rai 1. È possibile dunque che non vi sarà alcun ritorno al Paradiso, dal momento che ciò implicherebbe portare anche Odile in una città che le è ostile e creare nuove dinamiche, che al momento non sembrano sposarsi con l’addio della contessa a Milano e a tutte le persone per lei più importanti. Dunque, secondo la maggior parte dei fan, Adelaide è elegantemente uscita di scena almeno per questa stagione, chissà se magari con la prossima ci saranno novità.

