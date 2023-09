Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni: Maria Puglisi davanti ad una scelta

Anticipazioni TV

Maria Puglisi vivrà tantissimi cambiamenti nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Ecco le Anticipazioni dell’ottava stagione della soap di Rai 1.

Nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, Maria Puglisi vivrà un cambiamento radicale, dovuto anche alla presenza della sua chiassosa famiglia a Milano. Pronta a dare del filo da torcere alla rivale Galleria Moda Milano, Maria si metterà a disposizione di Vittorio Conti per trovare nuove strategie di marketing, coinvolgendo anche la sorella minore Agata nonostante la totale disapprovazione del padre Ciro. Nel frattempo, dopo un viaggio in Australia, la giovane si renderà conto di non provare più gli stessi sentimenti per Vito, complice anche l’arrivo in città di Matteo Portelli.

Maria Puglisi in crisi con Vito nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore

Nel corso della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, Maria Puglisi ha dovuto affrontare l’addio di Vito a Milano, dopo la decisione di trasferirsi in Australia chiedendole di continuare la loro storia d’amore a distanza. Sebbene Maria fosse inizialmente certa di poter tenere botta, la giovanissima commessa del Grande Magazzino si troverà spiazzata dopo essersi recata in Australia per trovare Vito: i sentimenti sono cambiati e lei si sente in crisi, intrappolata in questo rapporto. Così, Puglisi ne parla con Irene e Clara ammettendo di non saper più cosa fare. Inoltre, Maria dovrà affrontare anche il trasferimento della sua chiassosa e colorata famiglia nel capoluogo lombardo, cosa che se da una parte le farà un piacere immenso, dall’altra le procurerà non poche preoccupazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria conquistata da Matteo Portelli?

Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, Maria Puglisi sarà sempre più in balia degli eventi, da una parte costretta a preoccuparsi del fatto che la sua famiglia non si sta ambientando come dovrebbe a Milano, dall’altra non sapendo come comunicare a Vito di non essere più innamorata di lui. La commessa, inoltre, inizierà ad incontrare in modo casuale ma sempre più frequente il nuovo arrivato Matteo Portelli, che scopriremo proprio nelle prossime puntate essere il fratellastro di Marcello Barbieri. Il ragazzo è senza dubbio una piacevole distrazione per la Puglisi, che inizia ad interessarsi a Matteo e a sperare segretamente di incontrarlo ancora. Sembra, stando alle Anticipazioni, che tra i due potrebbe nascere una bella storia d’amore, ma cosa accadrà quando Vito tornerà a Milano per fare una sorpresa alla sua fidanzata?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria aiuta la sorella Agata

Agata è la sorella minore di Maria ed è senza dubbio la più entusiasta di essersi trasferita a Milano. Mentre la famiglia Puglisi fatica a ritrovare una giusta dimensione e ad ambientarsi nella casa che era stata degli Amato, Agata è piena di vita e vuole assolutamente seguire le orme della sorella. Per questo, quando Lucia lascerà in fretta e furia Il Paradiso per un nuovo contratto con la rivale Galleria Moda Milano, Maria proporrà Agata come nuova Venere trovando l’appoggio di Irene, che vede del potenziale nella ragazza. Peccato che Ciro Puglisi non sia affatto d'accordo con la scelta di Agata, che dovrà cercare di nascondere quanto più a lungo possibile la sua decisione. Come riuscirà Maria a far accettare al padre la volontà della sorella minore?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.