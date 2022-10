Il Paradiso delle Signore 7: Salvatore faccia a faccia con Quinto. Ecco cosa succederà…

Anticipazioni TV

Salvatore Amato e Quinto Reggiani uno contro l’altro per Anna? Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntata de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1.

Momenti di pura tensione per Salvatore Amato che, dopo aver atteso il ritorno della moglie Anna Imbriani dall’America, scoprirà che la donna gli ha mentito e ha portato a Milano il suo ex marito Quinto Reggiani, per la Legge ancora l’unico e vero consorte. Si preannuncia un faccia a faccia di fuoco tra i due uomini, scopriamo insieme tutte le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1.

Amara sorpresa per Salvo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Abbiamo lasciato Salvatore Amato ad attendere il ritorno dell’adorata la moglie Anna Imbriani da un lungo viaggio in America, dovuto a detta della donna dall’esigenza di prendersi cura della madre in un momento di precarietà dovuta alla sua età avanzata e al peggioramento della sua salute. Nelle nuove puntate dell’amata soap di Rai 1, tuttavia, scopriremo che Anna ha preso in giro tutti e soprattutto Salvatore, nascondendo il vero motivo della sua partenza. Imbriani è volata oltreoceano dopo aver saputo che il primo marito, nonché padre della figlia, Quinto Reggiani è ancora vivo e detenuto in prigione. La donna, scoperta la verità sul marito che credeva morto da tempo, è corsa da lui senza esitare riservando una sorpresa amara all’attuale consorte, ovvero il giovane Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvatore ha il cuore spezzato

Essendo ancora in vita, contrariamente a quanto creduto da tutti per anni, Quinto Reggiani è ancora legalmente il marito di Anna Imbriani, non essendoci in Italia neppure la possibilità di divorziare. Salvatore Amato, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, si troverà così a dover costatare che sua moglie è legalmente moglie di un altro uomo e per lui sarà un duro colpo, che gli spezzerà il cuore. Anna si sentirà in colpa per aver mentito spudoratamente al giovane Amato circa il suo viaggio in America, che non è servito per accudire la madre malata bensì per recuperare Quinto da una prigione statunitense, ma non potrà negare l’evidenza: per la Legge il suo secondo matrimonio non è valido. La donna deciderà di lottare per scusarsi con Salvo e rimanere con lui oppure, una volta tornato Reggiani, non avrà occhi per per il primo marito?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Salvo e Quinto, faccia a faccia!

Salvatore scoprirà la verità nel peggiore dei modi, vedendo la moglie Anna con Quinto e la loro bambina tutti insieme: un quadretto familiare che gli farà dubitare di poter perdonare la Imbriani. Salvo si troverà così faccia a faccia con Quinto, i due avranno una lunga conversazione privata ma non è dato sapere cosa si diranno. Le Anticipazioni della soap di Rai 1, che rischia la chiusura a novembre, tuttavia, riportano chiaramente che dopo quel confronto Amato prenderà una decisione sul suo matrimonio con Anna. È probabile che, vedendo la facilità con la quale la moglie gli ha mentito, il giovane scelga di non lottare per il loro amore e chiudere per sempre con la Imbriani. Non è escluso, tuttavia, anche lo scenario opposto ovvero quello che vede Salvo pronto a cacciare Quinto da Milano, non prima di avergli imposto di firmare le carte per annullare il matrimonio con Anna!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.