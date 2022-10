Il Paradiso delle Signore 7, la Soap rischia la Chiusura a Novembre: ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore rischia la chiusura? A novembre ci sarà un grande stravolgimento dei palinsesti, che potrebbe portare alla chiusura momentanea dell’amata soap di Rai 1.

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore sta appassionando tantissimi telespettatori, che regalano picchi di share da capogiro alla soap di Rai 1. A novembre, nonostante il successo delle nuove puntate, potrebbe verificarsi tuttavia lo stop forzato della soap ambientata nel Grande Magazzino milanese, a causa dello stravolgimento dei palinsesti: ecco perché.

Grande successo per Il Paradiso delle Signore 7

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore sta incassando un successo stellare tra i telespettatori di Rai 1, registrando picchi di share molto alti che sfiorano il 22% con circa 1.8 milioni di spettatori. La soap è tornata sul piccolo schermo con una trama carica di colpi di scena, come la liberazione di Gloria dalla prigione grazie alla dura lotta ingaggiata dalla figlia Stefania. La donna si troverà a collaborare a stretto contatto con l’ex Ezio, dal quale ha intenzione di separarsi chiedendo l’annullamento delle nozze per permettergli di sposare l’attuale fidanzata Veronica. Questo triangolo promette di riservare al pubblico grandi emozioni, soprattutto quando Ezio e Gloria riceveranno una chiamata che cambierà le loro vite. Si tratta dell’avvocato che cura l’annullamento delle nozze? Anche Adelaide di Sant’Erasmo subirà un brusco cambiamento dopo aver cercato in tutti i modi di impedire la relazione tra Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi. Con il cuore infranto per il tradimento di colui che le è sempre stato vicino, Adelaide lascerà che la sua attenzione venga catturata da un nuovo e avvenente pretendente.

Il Paradiso delle Signore chiude a novembre: cosa succede?

Nonostante la settima stagione de Il Paradiso delle Signore sia un successo strepitoso e regali a Rai 1 ascolti record, vi sono alcuni impegni ben più rilevanti che poteranno la Rete a dover decidere se sospendere o meno la soap ambientata a Milano. A novembre, infatti, andranno in onda le partite dei Mondiali di Calcio di Qatar 2022 e Rai 1 ospiterà alcune dirette importanti, spesso nello stesso orario prima dedicato al Paradiso. Sarà inevitabile, dunque, che la soap subisca uno stop forzato per qualche settimana, ma non è detto che sparisca del tutto dai palinsesti durante l’importante manifestazione sportiva. È più probabile, infatti, che la soap subisca semplicemente una variazione di orario o che venga sospesa per pochi giorni a settimana, lasciando lo slot del palinsesto invariato in caso d’assenza di partire da giocare in quella fascia oraria. Al momento ancora nulla di certo ma restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.