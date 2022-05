Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore parlano chiaro. Nella soap di Rai1 ci sarà spazio per nuovi amori e clamorosi addii.

Ampio spazio all’amore nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le Anticipazioni sulla soap di Rai1, che torna a settembre 2022 con le nuove puntate ricche di colpi di scena, suggeriscono che ci saranno grandi novità nella vita privata di Vittorio Conti, che potrebbe riuscire a dimenticare il fallimento del matrimonio con Marta Guarnieri grazie alla giovane Maria Puglisi. Anche Gemma Zanatta, delusa dall’epilogo della storia d’amore con Marco, il quale ha deciso di tornare a fare coppia fissa con Stefania, potrebbe trovare un nuovo amore. Sarà quello giusto?

Vittorio Conti interessato a Maria Puglisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Prima di salutare Il Paradiso delle Signore, che tonerà a settembre 2022 su Rai1 con la settima stagione, abbiamo scoperto che Vittorio Conti potrebbe rendersi protagonista di un nuovo risvolto amoroso, iniziato con un gesto gentile fatto per Maria Puglisi, e che potrebbe terminare con una vera e propria relazione ufficiale. Vittorio ha capito di non poter più rimanere ancorato alle macerie del suo matrimonio fallito con Marta Guarnieri e si è trovato a dover consolare Maria, dopo il brutto litigio che quest’ultima ha avuto con Rocco. In questa occasione, Vittorio ha soccorso la giovane visibilmente ubriaca, riservandole molta tenerezza. Potrebbe nascere qualcosa tra i due? E cosa c’entra la contessa Adelaide di Sant’Erasmo in tuto ciò?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio corteggia Maria?

Nelle nuove puntate della soap di Rai1, ritroveremo Vittorio Conti la cui presenza è stata confermata da Alessandro Tersigni, che presta il volto al protagonista de Il Paradiso delle Signore. Ma questa volta Vittorio sarà cambiato, pronto a rimettersi in gioco dopo l’addio alla moglie Marta, e a lottare per il Grande Magazzino milanese che è finito nelle grinfie di Dante. Quando Adelaide si proporrà come co-proprietaria per aiutarlo, Vittorio potrebbe trovarsi costretto a scegliere tra la socia e Flora Gentile Ravasi, che ha un conto in sospeso con la perfida matrigna. Forse l’addio di Flora aprirà le porte alla giovane Maria Puglisi, in qualità di stilista ufficiale. Il che, per logica, porterà Vittorio e Maria a condividere molto più tempo insieme e chissà che quella scintilla avvertita da entrambi non diventi un fuoco passionale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Gemma ha preso ma…

Gemma Zanatta è stata costretta ad arrendersi: Marco di Sant’Erasmo è ancora innamorato di Stefania Colombo e a nulla è valso il suo ricatto. Gemma, dopo aver scoperto di non poter più nulla per separare la coppia, potrebbe trovarsi davanti a due scelte: lasciare Milano o cecare di rifarsi una vita. Nelle ultime puntate della soap abbiamo visto Gemma interagire con Pradei, dipendente del Circolo, che ha sorpreso positivamente la giovane Zanatta con lusinghe vistose e un grande riguardo nei confronti della madre Veronica. È possibile dunque che, archiviata la relazione con Marco, Gemma si dedichi alla conoscenza di Pradei e che, perché no, i due finiscano con l’innamorarsi perdutamente l’una dell’altro.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.