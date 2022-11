Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Veronica chiude con Ezio mentre Adelaide e Umberto…

Anticipazioni TV

Felice di poter tornare a vivere sotto lo stesso tetto con Ezio Colombo, Veronica Zanatti corre da lui ma scopre una terribile verità. Vediamo insieme tutte le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore.

Il ritorno di Gloria ha messo in pericolo la coppia formata da Veronica Zanatta ed Ezio Colombo. Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1, ci rivelano che per i due potrebbe essere in arrivo un amaro epilogo, il medesimo riservato alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo e a Umberto Guarnieri, ormai divisi per sempre soprattutto dopo l’ultimo eclatante gesto del commendatore. Vediamo insieme tutti i dettagli delle trame.

Veronica e Ezio divisi nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Il ritorno in scena di Gloria, uscita dalla prigione grazie all’impegno della figlia, ha portato grandi cambiamenti tra Veronica Zanatta ed Ezio Colombo. La coppia, infatti, avrebbe dovuto sposarsi presto ma il fatto che Ezio sia ancora legalmente sposato con Gloria ha impedito le nozze. Come se non bastasse, Don Saverio ha avvertito la Zanatta di separarsi immediatamente da Ezio e spedirlo a dormire altrove altrimenti, a causa delle leggi vigenti e della testardaggine di alcuni esponenti clericali milanesi, l’uomo avrebbe potuto essere accusato di concubinato. La coppia è così costretta a separarsi, ma fortunatamente Don Saverio si impegna ad aiutare i due amanti, conoscendo la vera storia di questo legame e riesce a portare l’attenzione altrove, comunicando alla Zanatta di poter tornare a condividere lo stesso tetto con Ezio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica sconvolta: ecco cosa ha visto

Dopo aver rischiato l’accusa di concubinato, per Veronica ed Ezio la situazione migliora grazie all’intervento di Don Saverio, che convince il clero milanese a non indagare sulla coppia e permette ai due di tornare a condividere lo stesso tetto, in attesa di scoprire come si evolveranno le pratiche legali del matrimonio precedentemente contratto con Gloria. Veronica, al settimo cielo, corre ad avvisare Ezio della bella notizia ma si trova davanti una scena assurda, che le spezzerà il cuore. Stando alle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, infatti, Zanatta non riuscirà a perdonare il suo compagno per ciò che ha visto, tanto sarà sconvolgente, rifiutandosi di raccoglierlo in casa. Pessime notizie anche per la contessa Adelaide di Sant’Erasmo che, ancora una volta, si sentirà umiliata da Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni, Adelaide con il cuore infranto

Nelle nuove puntate della soap di Rai 1, Umberto Guarnieri verrà lasciato da Flora Gentile Ravasi, resasi conto che la situazione sentimentale delicata e sempre più pressante la sta portando a perdere sé stessa. Flora troverà l’appoggio di Marcello, che potrebbe innamorarsi di lei e dimenticare Ludovica una volta per tutte. Umberto, tuttavia, non si perderà d’animo e attribuirà la rottura ad un momento di crisi, spingendosi a compiere un gesto eclatante per riconquistare la Gentile Ravasi. Il commendatore, infatti, si recherà nella gioielleria più bella e costosa di Milano e acquisterà un anello di fidanzamento per Flora, sotto lo sguardo ammirato di Marcello che riferirà tutto ad Adelaide. Con il cuore spezzato, la contessa si lascerà consolare dal giovane Barbieri.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.