Il Paradiso delle Signore 7: Addio Salvo... Ma sarà per sempre?

Anticipazioni TV

Salvatore Amato lascia Milano con il cuore in mille pezzi, Anna Imbriani torna da Quinto Reggiani. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1.

Momenti terribili per Salvatore Amato che, dopo aver scoperto che Quinto Reggiani è vivo e che sua moglie Anna Imbriani gli ha mentito per andare a salvarlo in America, dovrà fare i conti con la situazione difficile che gli è piovuta addosso. Salvo prenderà la sua decisione, ma potrebbe non essere incontrovertibile grazie alla giovane Venere, Elvira: ecco tutte le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1.

Salvatore Amato all’angolo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Salvatore Amato si è trovato faccia a faccia con Quinto Reggiani e il suo mondo è crollato in un battito di ciglia. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1, Anna Imbriani ha mentito all’attuale marito, dopo aver scoperto che Quinto non è deceduto come tutti credevano da anni ma si trovava recluso in America, ed è partita in fretta e furia oltreoceano pur di liberarlo e condurlo nuovamente a Milano. Messo alle strette, Salvatore capisce che Anna è arrivata a mentirgli così spudoratamente perché è ancora innamorata del marito che credeva defunto, e forse cova nel suo cuore il sogno di riunire la famiglia per la figlia Irene. Così Amato, messo all’angolo, dovrà prendere una decisione drastica per far smettere il proprio cuore di sanguinare dopo questa delusione enorme. Scopriamo cosa sceglierà di fare e la reazione di Anna alla decisione improvvisa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Anna sotto shock, Salvo ha deciso

Nonostante provi gelosia per lui, Salvatore non può che riconoscere la totale innocenza di Quinto, che è stato creduto morto a sua insaputa per anni e ha trascorso diverso tempo in balia degli eventi, senza mai smettere di pensare alla propria famiglia. Così, vedendo anche Anna molto felice per il ritorno del suo primo marito, il giovane Amato prende una drastica decisione. Le Anticipazioni della soap di Rai 1, infatti svelano che Amato lascerà libera Imbriani dai loro voti nuziali - tecnicamente non più validi dato che il primo marito è vivo e in salute - e deciderà di allontanarsi da Milano per prendere le distanze dall’oggetto dei suoi desideri. Salvo, infatti, contatterà la madre Agnese e la sorella Tina per avvisarle che è intenzionato a raggiungerle a Londra. Prima di partire, tuttavia, accadrà qualcosa che fa presagire che non sarà questa l’ultima volta che vedremo il giovane Amato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Elvira innamorata di Salvo?

Prima di partire per Londra e lasciare così per sempre Milano, Salvatore si confida con Marcello e ammette di essere a pezzi per la fine del suo matrimonio. Così, in accordo con le commesse de Il Paradiso, Marcello tenta di risollevare il morale all’amico ed Elvira si offre di organizzare qualcosa per distrarlo, finendo tuttavia con l’innervosire Salvo che è decisamente suscettibile vista la situazione. La Venere si risente molto ma cerca di non darlo a vedere e Salvatore, comprendendo di aver esagerato con lei, chiede scusa e si riconcilia con Elvira prima della sua partenza. Il modo confidenziale con quale i due si rivolgono l’uno l’altra e la scintilla che si percepisce negli occhi di Elvira fanno pensare che, molto presto, Salvo potrebbe tornare in città dopo aver capito che la Venere prova per lui qualcosa, provando a rimettersi in gioco in amore.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.