Il Paradiso delle Signore 7: a settembre torna nel daytime. Vittorio e Maria saranno persone nuove!

Scopriamo insieme quando torna Il Paradiso delle Signore su Rai 1 e cosa accadrà a Vittorio Conti e Maria Puglisi. Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate sulla soap.

Manca sempre meno al debutto della settima edizione de Il Paradiso delle Signore, in onda a partire dal 12 settembre 2022 su Rai 1. Il ritorno della soap porterà all’addio a Sei Sorelle, anche a causa dei bassi ascolti, che lascerà il daytime per una prima serata su una rete Rai parallela. Nelle nuova stagione del Paradiso tante novità, tra cui quella che riguarda Vittorio Conti e Maria Puglisi.

Sei Sorelle cede il passo alla nuova stagione de Il Paradiso delle Signore

A partire dal 12 settembre 2022, Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con la settima stagione e riconquista la fascia del daytime, scalzando Sei Sorelle. La soap spagnola, incassando ascolti bassi, sarà cancellata dal palinsesto per trasferirsi su Rai Premium nel prime time del giovedì con un doppio episodio. Una magra consolazione per coloro che stavano iniziando ad appassionarsi alla trama di Sei Sorelle, una grande vittoria per i quasi due milioni di spettatori che lo scorso hanno fatto reso Il Paradiso delle Signore da record. Le riprese si stanno concludendo proprio in questi giorni e tutti sono curiosi di scoprire le prime Anticipazioni sulle nuove puntate, che si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena. Del resto, la soap si è conclusa con molti interrogativi e porterà alcuni dei personaggi più amati a cambiare per sempre, come nel caso di Vittorio Conti e Maria Puglisi. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: un Vittorio Conti tutto nuovo!

Nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore per Vittorio Conti sarà ora di voltare pagina. Lo assicura il suo interprete Alessandro Tersigni che parla dell’imprenditore e della sua vita amorosa, assicurando che Vittorio è ormai pronto a dire addio al fantasma dell’ex moglie Marta Guarnieri, e ad aprire il suo cuore ad un’altra donna. Nel frattempo, è chiaro che Vittorio si troverà in una posizione a dir poco scomoda al Grande Magazzino milanese, essendo diventato socio di Adelaide di Sant’Erasmo, che ha rilevato le quote di Umberto Guarnieri per estrometterlo e punirlo per essersi follemente invaghito di Flora Gentile Ravasi. Stando alle Anticipazioni, Adelaide darà del filo da torcere alla coppia, cercando di estromettere Flora dall’occupazione di stilista e convincendo Vittorio a patteggiare per lei in questa terribile guerra intestina. E mentre Adelaide farà di tutto per riprendersi Guarnieri e allontanare la figliastra tanto detestata, Vittorio potrebbe aprirsi finalmente all’idea di avere una nuova storia d’amore. Ma con chi?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria Puglisi cambia tutto

Se da una parte abbiamo Vittorio Conti pronto al grande passo dopo anni di solitudine e amarezza, dall’altra abbiamo il destino professionale dell’imprenditore che si intreccia nuovamente con quello di Maria Puglisi, trovandola tuttavia totalmente cambiata. La giovane si è recata a Roma per cercare di recuperare il rapporto con Rocco, il quale invece ha preferito chiudere per sempre la loro storia d’amore. Decisa a non buttarsi giù dopo questa delusione enorme, Maria torna a Milano con un nuovo taglio di capelli alla moda e tante ambizioni, che troveranno terreno ferite al Paradiso, anche grazie allo zampino di Adelaide. La contessa, infatti, vuole mandare via a tutti i costi Flora e propone a Vittorio di promuovere una nova stilista, mettendo gli occhi su Maria che sembra essere la persona più indicata. Sarà la giovane Puglisi la nuova stilista del Paradiso?

Il Paradiso delle Signore ci aspetta da Settembre, nel daytime di Rai1.