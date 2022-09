Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni: Agnese e Vittorio lasciano Il Paradiso. Rivoluzione nella Soap?

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle prime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni sono allarmanti, Agnese e Vittorio estromessi dalla soap di Rai 1.

Da lunedì 12 settembre 2022 su Rai 1 andrà in onda nel day-time la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. I fan della soap sono numerosi e trepidanti all’idea di scoprire cosa riserveranno le trame dopo gli ultimi intrighi nel Grande Magazzino milanese. Stando alle ultime Anticipazioni, Vittorio Conti e Agnese Amato si preparano a lasciare la soap, ecco i dettagli.

Il Paradiso delle Signore 7 tra addii e nuovi ingressi

Manca sempre meno al debutto della settima stagione de Il Paradiso delle Signore e le Anticipazioni rivelano che, già dalle primissime puntate, il pubblico assisterà ad incredibili colpi di scena. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha riscattato le quote di Umberto Guarnieri, estromettendolo dal Grande Magazzino milanese per punirlo: la storia con Flora Gentile Ravasi deve finire o ci saranno amare conseguenze. La contessa instilla un clima di terrore, difficile da sopportare per le addette ai lavori, che perdono l’entusiasmo di recarsi ogni giorno al Paradiso e, ancora più importante rischiano di non trovare più la giusta ispirazione per creare. Mentre torna Maria Puglisi e vengono assunte due nuove commesse, Elvira e Clara - quest’ultima decisamente antipatica a Irene Cipriani con la quale si scontrerà sin da subito - c’è uno dei personaggi più amati che è pronto a lasciare tutto pur di non sottostare ai dispotici capricci di Adelaide. Stiamo parlando di Agnese Amato, bersaglio della capricciosa contessa, che deciderà di compiere un gesto forte per opporsi a lei ovvero consegnare le proprie dimissioni. Nel frattempo, ignaro di tutto Vittorio Conti si troverà bloccato all’aeroporto di New York dove farà una conoscenza inaspettata quanto lieta. E proprio Vittorio, dopo essere tornato a Milano e aver sedato la rivolta delle dipendenti, potrebbe lasciare anticipatamente la soap di Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio Conti addio?

Nella nuova stagione della soap, Vittorio Conti si trova a dover placare le proteste delle dipendenti de Il Paradiso, stanche dei continui maltrattamenti della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Insieme a Marco, Vittorio cercherà di redimire i contenziosi e pregherà Agnese di tornare nel Grande magazzino. Come anticipato dall’attore Alessandro Tersigni, in questa stagione della soap, Vittorio supererà il matrimonio fallito con Marta Guarnieri e si innamorerà di nuovo, complice un incidente che lo tiene bloccato all’aeroporto di New York. Ma, sebbene si preannuncia una stagione intensa per Vittorio, non è detto che il protagonista sia presente in tutte le puntate sino all’epilogo. È certo, intatti, che Tersigni sarà nel cast della fiction Cuori 2, in onda nel 2023, e dovrà dunque prendere parte alle riprese che inizieranno a partire da settembre. Cosa accadrebbe se l’attore dovesse ritrovarsi improvvisamente impegnato su due fronti e su due set, uno a Roma e uno a Torino? L’ipotesi è che Vittorio esca con qualche stratagemma dal cast de Il Paradiso delle Signore qualche puntata prima dell’epilogo finale, magari proprio all’inseguimento del suo nuovo grande amore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora si dimette!

Come riportato, Agnese deciderà di dare un forte segnale per protestare contro la contessa di Sant’Ersamo, consegnando le proprie dimissioni. Secondo le Anticipazioni delle nuove puntate della soap di Rai 1, in onda da lunedì 12 settembre 2022, Flora Gentile Ravasi cercherà di rimediare agli errori della matrigna, chiedendo ad Agnese di tornare e licenziandosi, nella speranza che Adelaide diventi più morbida. Effettivamente, al contessa non potrebbe essere più felice per quanto accaduto ma non ha fatto i conti con Umberto Guarnieri, disposto a tutto per difendere la sua amata. Sapendo che Marco ha promesso a Stefania di convincere sua zia ad intercedere per far uscire di prigione Gloria ma di non aver mai fatto nulla per aiutare la donna, Umberto minaccerà di far saltare le nozze tra Stefania e il giovane di Sant’Erasmo se Adelaide non farà marcia indietro nei confronti di Flora.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.