Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 23 settembre 2022: Marcello lo giura. Riconquisterà Ludovica!

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 23 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 16.05 su Rai1: Marcello ha un unico obiettivo, lo stesso di quando è partito. Il Barbieri vuole riconquistare Ludovica e nonostante i rotocalchi ritraggano la Brancia sempre in compagnia di Ferdinando, il ragazzo è deciso a continuare sulla sua strada. Dimostrerà alla sua ex di essere lui l'uomo giusto per lei. Matilde intanto è incerta; non sa se partecipare o meno alla serata a cui l'ha invitata Tancredi. A fine giornata, Vittorio la troverà in lacrime. Cosa le sarà successo? Stefania è pronta al suo grande giorno. Adelaide è riuscita ad assicurarsi la Gasperini ed è proprio la giornalista a condurre la presentazione del libro della Colombo. Anna invece parte per l'America e decide di lasciare Salvatore a casa mentre Veronica scopre da Clara il grande e altruistico gesto compiuto da Gemma per aiutare il piccolo Luigino.

Marcello giura di riconquistare Ludovica ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 23 settembre 2022

Marcello è tornato a Milano dopo il suo viaggio in Svizzera. Il ragazzo è cambiato ed è molto più deciso e fiero. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Barbieri non farà mistero di avere un solo obiettivo in mente: riconquistare Ludovica. Ora che è avviato a una carriera negli affari e ha studiato, non si lascerà intimorire dell'alta società e nemmeno le foto sui rotocalchi – che ritraggono la Brancia felice in compagnia di Ferdinando – sembrano destare in lui preoccupazione. Al suo ritorno a Milano, Ludovica avrà a che fare con Marcello nuovo di zecca!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Stefania presenta il suo libro

Adelaide ha risolto la questione di Brunella Gasperini. La giornalista e scrittrice ha accettato di presentare la serata dedicata al libro di Stefania e la Colombo è trionfante. Finalmente tutti conosceranno la storia di sua madre. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la contessa riconquisterà almeno in parte la fiducia di suo nipote ma dovrà stare attenta a una nuova minaccia. Fiorenza ha chiesto a Umberto di allearsi con lei per distruggere la Di Sant'Erasmo. Intanto Anna sarà costretta a partire per gli Stati Uniti. Sua madre deve essere operata e devono partire il più presto possibile. Salvatore, per volontà di sua moglie, dovrà rimanere a Milano ma visto che anche Agnese dovrà raggiungere Tina a Londra, per aiutarla con la sua gravidanza, il ragazzo si troverà da solo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il grande dubbio di Matilde

Matilde ha ricevuto l'invito di suo marito a presentarsi al suo fianco alla cerimonia per la sua nomina a Presidente al Circolo della Stampa. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la donna non saprà se accettare o meno ma quel che è certo è che a fine serata, Vittorio la troverà in lacrime. Cosa sarà successo? Intanto Veronica scoprirà da Clara del bel gesto compiuto da Gemma in favore del piccolo Luigino. La Zanatta cambierà idea su sua figlia e farà pace con lei?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.