Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni 13 ottobre 2022: Marcello sprona Adelaide a dimenticare Umberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata in onda il 13 ottobre 2022 su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Marcello è preoccupato per Adelaide e la sprona a dimenticare Umberto e a pensare alla sua vita. Intanto Veronica organizza una cena in onore di Gloria.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la Soap in onda su Rai1 alle ore 16.05. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata in onda il 13 ottobre 2022: nell'episodio vedremo Vittorio impegnato a trovare uno slogan pubblicitario per la campagna di solidarietà alle vittime del Vajont. Il Conti ha però qualche difficoltà; non riesce infatti a trovare una frase a effetto, che gli permetta di centrare l'obiettivo. Ma all'improvviso, ecco la soluzione! Una lettera appena ricevuta da Matilde gli dà la giusta ispirazione e lo porta a vincere la selezione. Sarà lui e il suo Paradiso a rappresentare Milano nella campagna. A casa Colombo, Veronica continua ad aver paura che il ritorno in libertà di Gloria possa crearle dei problemi. La Zanatta teme che la vicinanza della Moreau alla sua famiglia – e a Ezio – possa far scoccare di nuovo la scintilla tra il suo compagno e sua moglie. Per esorcizzare questo timore e dimostrare le sue buone intenzione in merito, decide di invitare Gloria a cena. La serata potrebbe però riservare alcune sgradite sorprese. Adelaide ha dovuto cedere al ricatto di Umberto e per avere il sostegno economico della Banca Guarnieri, ha dovuto chiedere lei stessa al Commendatore di aiutarla. La Contessa non riesce a liberarsi dal tormento di suo cognato e Marcello deve intervenire. Preoccupato per la sua mentore, il Barbieri la spingerà ad andare avanti e a lasciare che Umberto viva la sua vita, anche lontano da lei. Adelaide riuscirà a seguire il suo consiglio?

Scopriamo le Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio trova uno slogan per la campagna di solidarietà ma...

Al Paradiso delle Signore c'è grande fermento a causa della tragedia del Vajont. Tutti dal magazzino alla caffetteria, si stanno impegnando per raccogliere più aiuti possibili, da inviare nella valle. Vittorio, da parte sua, ha deciso di accogliere la proposta di Roberto di partecipare alla campagna di solidarietà, indetta dal Comune di Milano. Il Conti deve però trovare uno slogan pubblicitario che convinca la giuria e che possa essere scelto per rappresentare la città in questo duro e triste momento. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 13 ottobre 2022, Vittorio avrà difficoltà a trovare le parole giuste per l'occasione. Ma all'improvviso ecco arrivare la soluzione. Il direttore troverà la giusta ispirazione nelle parole scritte in una lettera di Matilde, appena arrivata a Milano, e vincerà la campagna. Attenzione a questo particolare, che darà una sferzata alle trame della soap e al rapporto tra Vittorio e Matilde. Vi anticipiamo che la Frigerio non sarà particolarmente contenta che il Conti abbia usato una sua frase e non si farà alcuno scrupolo di dirlo al suo collega, confessandogli di essere molto delusa di non essere stata nemmeno informata del fatto.

Veronica organizza una cena in onore di Gloria nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 13 ottobre 2022

Gloria è tornata al Paradiso, finalmente libera da ogni accusa. Dopo essersi nascosta per anni, la Moreau è una donna nuova e può godersi la sua famiglia, o meglio sua figlia Stefania. Il suo matrimonio con Ezio sta infatti per finire, visto che il Colombo ha ormai un'altra compagna e vorrebbe sposarla. Gloria non sembra volersi mettere in mezzo in questa storia e ha anzi accettato di far annullare la loro unione ma nonostante ciò, Veronica ha paura e teme che la capocommessa possa costituire per lei un ostacolo. La Zanatta crede che il suo rapporto con Ezio sia in pericolo e che la presenza della madre della sua figliastra, possa in qualche modo distruggere la sua felicità. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, per esorcizzare questa paura e per controllare la propria nemica, Veronica deciderà di organizzare una cena a casa sua in onore di Gloria. Durante la serata, passata per lo più in tranquillità, le cose però si metteranno molto male.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 ottobre 2022: Marcello spinge Adelaide a dimenticare Umberto

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 ottobre 2022, ci rivelano che Marcello cercherà di aiutare più che può Adelaide. Il Barbieri si è molto affezionato alla Contessa, che – inaspettatamente – ha dimostrato di avere una grande stima per il giovane barista, tanto da aiutarlo a studiare. Il ragazzo è profondamente grato alla sua mentore ed è preoccupato per il rapporto, fin troppo stretto e ossessivo, che la donna continua ad avere con Umberto. Adelaide non riesce a dimenticare lo smacco subito dal cognato e non si dà pace per essere stata nuovamente rifiutata. Ma stavolta dalla sua sembra avere un amico fidato. Marcello cercherà di spronarla a lasciare andare il passato, a dimenticare le offese e a riprendere in mano la sua vita. Umberto Guarnieri deve sparire dalla sua mente. Riuscirà a convincerla? Intanto Paola correrà in soccorso di Maria. La ragazza, umiliata da Flora, non riesce a riprendere fiducia in se stessa e la sua amica è determinata a far cambiare idea alla Ravasi. Le chiederà quindi di rivedere, con più attenzione, i bozzetti della Puglisi ma purtroppo il giudizio della stilista sarà lo stesso di prima.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 ottobre 2022

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.