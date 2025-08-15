TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Il Paradiso delle Signore | Il Paradiso delle Signore 10, Simone Montedoro fa qualche spoiler sul personaggio di Fulvio Rinaldi
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10, Simone Montedoro fa qualche spoiler sul personaggio di Fulvio Rinaldi

Irene Sangermano
6

Simone Montedoro è Fulvio Rinaldi nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa ha raccontato il nuovo protagonista della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 10, Simone Montedoro fa qualche spoiler sul personaggio di Fulvio Rinaldi

Novità nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Come annunciato qualche settimana fa arriva anche Simone Montedoro, attore amatissimo e già volto noto in casa Rai per il suo ruolo della fiction Don Matteo. L’attore presta il volto a Fulvio Rinaldi e parla del suo personaggio nella nuova intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ecco cosa ha svelato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Simone Montedoro nel cast

C’è grande attesa parte dei fan per il ritorno de Il Paradiso delle Signore. La soap amatissima dal pubblico di Rai 1, che continua a regalarle ottimi ascolti stagione dopo stagione, torna a settembre 2025 con le nuove puntate e tante novità, come i nuovi protagonisti che si uniranno al cast nella decima stagione. Tra di essi spicca senza dubbio il volto di Simone Montedoro, attore noto sul piccolo schermo per alcuni ruoli di primo piano tra cui quello del Capitano Tommasi in Don Matteo, dove è stato tra i protagonisti principali per ben cinque stagioni al fianco i Terence Hill e e Nino Frassica. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Montedoro ha parlato del personaggio che interpreterà nella soap ambientata nel grande magazzino milanese, ovvero quello di Fulvio Rinaldi.

“È un imprenditore romano che si è trasferito al nord dopo la morte della moglie e il fallimento della sua ditta di bottoni. Per rimettersi in gioco e assicurare un futuro alla figlia ha accettato con umiltà e dignità il lavoro come magazziniere de Il Paradiso”.

Ha chiarito Montedoro, descrivendo il suo personaggio come quello di un uomo determinato, che ha capito che il fallimento accade e non è sempre una colpa ma può, invece, essere trasformato in un momento di riflessione e in una seconda occasione. Fulvio arriva a Milano con sua figlia Caterina, una ragazza tutta pepe che nasconde un segreto importante e che troverà lavoro al Paradiso come Venere.

Il Paradiso delle Signore 10: Fulvio sostituisce Armando?

Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore arriverà anche Fulvio Rinaldi, impersonato dall’attore Simone Montedoro. Il nuovo personaggio avrà un ruolo di primo piano e sicuramente conquisterà l’attenzione del pubblico che farà affezionare con felicità. Si mormora che potrebbe, addirittura, mettere in crisi il rapporto già fragile tra Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri, quando quest’ultimo incontrerà nuovamente Rosa Camilli per scoprire cosa c’è davvero tra loro dopo un bacio appassionato e tanti sottintesi. Durante la sua intervista, Montedoro ha voluto specificare che non sostituirà Armando:

“Non è proprio il suo sostituto ma in qualche modo sì, ne ha preso il posto”.

Montedoro torna in tv in una soap di primo piano ma potrebbe pensare di tornare anche in Don Matteo dove, dopo aver recitato per cinque stagioni nei panni del Capitano Tommasi, ha fatto qualche comparsati. L’attore ha confidato che gli piacerebbe molto, soprattutto per tornare a divertirsi sul set con Nino Frassica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Ballando con le Stelle, ex concorrente svela: "Non lo rifarei, programma ingiusto"
news VIP Ballando con le Stelle, ex concorrente svela: "Non lo rifarei, programma ingiusto"
La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Enver scopre che Sarp è vivo! Ecco la sua reazione...
anticipazioni TV La forza di una donna, Anticipazioni e Trame Turche: Enver scopre che Sarp è vivo! Ecco la sua reazione...
Un Posto al Sole: Mariella e Guido a un bivio, come finirà tra loro?
anticipazioni TV Un Posto al Sole: Mariella e Guido a un bivio, come finirà tra loro?
Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari a cuore aperto: "Non pensavamo di innamorarci così"
news VIP Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari a cuore aperto: "Non pensavamo di innamorarci così"
La Promessa Anticipazioni 16 agosto 2025: Pia torna alla tenuta!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 16 agosto 2025: Pia torna alla tenuta!
Uomini e Donne, Francesca Polizzi svela a quale programma tv parteciperebbe
news VIP Uomini e Donne, Francesca Polizzi svela a quale programma tv parteciperebbe
Nuove Fiction e grandi ritorni in arrivo su Canale5: ecco le fiction previste per la stagione 2025/2026
anticipazioni TV Nuove Fiction e grandi ritorni in arrivo su Canale5: ecco le fiction previste per la stagione 2025/2026
Uomini e Donne, Roberta Di Padua si racconta: "Maria De Filippi mi ha cambiato la vita. Con Alessandro mi sento al sicuro"
news VIP Uomini e Donne, Roberta Di Padua si racconta: "Maria De Filippi mi ha cambiato la vita. Con Alessandro mi sento al sicuro"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV