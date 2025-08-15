Il Paradiso delle Signore 10, Simone Montedoro fa qualche spoiler sul personaggio di Fulvio Rinaldi

Anticipazioni TV

Simone Montedoro è Fulvio Rinaldi nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco cosa ha raccontato il nuovo protagonista della soap di Rai 1.

Novità nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Come annunciato qualche settimana fa arriva anche Simone Montedoro, attore amatissimo e già volto noto in casa Rai per il suo ruolo della fiction Don Matteo. L’attore presta il volto a Fulvio Rinaldi e parla del suo personaggio nella nuova intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ecco cosa ha svelato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Simone Montedoro nel cast

C’è grande attesa parte dei fan per il ritorno de Il Paradiso delle Signore. La soap amatissima dal pubblico di Rai 1, che continua a regalarle ottimi ascolti stagione dopo stagione, torna a settembre 2025 con le nuove puntate e tante novità, come i nuovi protagonisti che si uniranno al cast nella decima stagione. Tra di essi spicca senza dubbio il volto di Simone Montedoro, attore noto sul piccolo schermo per alcuni ruoli di primo piano tra cui quello del Capitano Tommasi in Don Matteo, dove è stato tra i protagonisti principali per ben cinque stagioni al fianco i Terence Hill e e Nino Frassica. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Montedoro ha parlato del personaggio che interpreterà nella soap ambientata nel grande magazzino milanese, ovvero quello di Fulvio Rinaldi.

“È un imprenditore romano che si è trasferito al nord dopo la morte della moglie e il fallimento della sua ditta di bottoni. Per rimettersi in gioco e assicurare un futuro alla figlia ha accettato con umiltà e dignità il lavoro come magazziniere de Il Paradiso”.

Ha chiarito Montedoro, descrivendo il suo personaggio come quello di un uomo determinato, che ha capito che il fallimento accade e non è sempre una colpa ma può, invece, essere trasformato in un momento di riflessione e in una seconda occasione. Fulvio arriva a Milano con sua figlia Caterina, una ragazza tutta pepe che nasconde un segreto importante e che troverà lavoro al Paradiso come Venere.

Il Paradiso delle Signore 10: Fulvio sostituisce Armando?

Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore arriverà anche Fulvio Rinaldi, impersonato dall’attore Simone Montedoro. Il nuovo personaggio avrà un ruolo di primo piano e sicuramente conquisterà l’attenzione del pubblico che farà affezionare con felicità. Si mormora che potrebbe, addirittura, mettere in crisi il rapporto già fragile tra Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri, quando quest’ultimo incontrerà nuovamente Rosa Camilli per scoprire cosa c’è davvero tra loro dopo un bacio appassionato e tanti sottintesi. Durante la sua intervista, Montedoro ha voluto specificare che non sostituirà Armando:

“Non è proprio il suo sostituto ma in qualche modo sì, ne ha preso il posto”.

Montedoro torna in tv in una soap di primo piano ma potrebbe pensare di tornare anche in Don Matteo dove, dopo aver recitato per cinque stagioni nei panni del Capitano Tommasi, ha fatto qualche comparsati. L’attore ha confidato che gli piacerebbe molto, soprattutto per tornare a divertirsi sul set con Nino Frassica.