Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: ecco tutte le New Entry della nuova stagione

Scopriamo insieme tutti gli attori e le attrici che entrano a far parte del cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco le Anticipazioni.

Mentre continuano le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1 che torna in onda a settembre, sono stati rivelati i nuovi attori e le nuove attrici che sono entrati a far parte ufficialmente del cast. Ecco tutte le Anticipazioni sulle new entry.

Il Paradiso delle Signore 10, grandi novità nel cast

I fan de Il Paradiso delle Signore sentono la nostalgia dell’amata soap di Rai 1, le cui riprese per la decima stagione sono iniziata a fine maggio e continueranno per tutta l’estate, così da poter presentare le nuove puntate, al consueto orario, a settembre 2025. Mentre a proposito delle trame si hanno ancora poche certezze, come il fatto che Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant’Erasmo dovranno rivelare a Odile che il Commendatore è il suo padre naturale, ci sono grandi novità sul cast della nuova stagione della soap. È stata annunciata la presenza di Simone Montedoro nei panni di Fulvio Rinaldi, un attore molto amato e conosciuto già dal pubblico della Rai per la sua partecipazione ad alcune fiction di successo come Don Matteo. Si mormora che lui farà innamorare una delle grandi protagoniste della soap, anche se non si sono fatti nomi. Ma non sarà l’unico nuovo personaggio de Il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: tutte le New Entry

Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci sarà Simone Montedoro che impersona Fulvio Ranaldi, ma il suo personaggio non arriverà in città da solo. Con lui, infatti, anche la figlia Caterina Ranaldi impersonata dall’attrice Iuliana Calcatinci, altra new entry della nuova stagione della soap in onda su Rai 1. Quale sarà il suo ruolo? La giovane ragazza potrebbe entrare a far parte del cast del Paradiso oppure legare con Anita, la figlia ribelle di Enrico e rendere la vita di Marta Guarnieri molto meno stressante. Un altro nuovo volto è quello di Elia Maragon, giovane e affascinante attore che interpreta Ettore Marchesi. Anche sul suo personaggio c’è poca chiarezza, forse sarà legato a Galleria Milano Moda.

Il Paradiso delle Signore 10: Johnny Pastore nuovo personaggio

Ci saranno tanti nuovi volti nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore e ci sarà anche Mirko Lorusso, che vestirà i panni di Johnny Pastore. Quale ruolo avrà questo personaggio nella soap in onda su Rai 1? La sua story line non è ancora stata resa nota. Chi, invece, sicuramente sarà assente dalla decima stagione è Vittorio Conti, che ha lasciato dopo il grande finale dell’ottava, insieme a Matilde Frigerio, mentre si parla del ritorno di Rosa Camilli a Milano, dopo la fuga a Bologna con il cuore infranto. Sicuramente le nuove trame saranno appassionanti e coinvolgenti, del resto la soap rimane una delle preferite di sempre dal pubblico della Rai dopo tutte queste puntate.