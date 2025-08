Il Paradiso delle Signore 10, Ettore e Greta Marchesi a Galleria Milano Moda con un grande segreto da nascondere

Anticipazioni TV

Nel corso della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci saranno due new entry da tenere sott’occhio ovvero i fratelli Ettore e Greta Marchesi. Ecco quale ruolo avranno e cosa ci rivelano le Anticipazioni sul loro ingresso a Galleria Milano Moda, segnato da un grande segreto da nascondere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: arrivano i fratelli Marchesi

Grandi novità nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1 che torna con la nuova stagione a settembre 2025. Ci saranno delle importanti new entry, pronte a sconvolgere gli equilibri già precari tra i protagonisti principali della soap e tra queste spicca l’ingresso in scena dei fratelli Greta ed Ettore Marchesi. Dopo la denuncia di Marcello Barbieri ai danni di Tancredi di Sant’Erasmo, Galleria Milano Moda rimarrà chiusa per evitare lo scandalo e riaprirà con grandi novità. Tancredi sarà estromesso e Odile prenderà il suo posto alla direzione, con la benedizione di Umberto Guarnieri che ancora deve trovare il modo dirle che è lui il suo padre biologico. Anche Giulia Furlan lascia Milano dopo essere stata licenziata e al suo posto arriva una nuova stilista ovvero Greta, mentre suo fratello Ettore ricoprirà il ruolo di creativo. Ma i due fratelli non saranno del tutto sinceri e trasparenti, ecco perché.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: il segreto dei fratelli Marchesi

Greta ed Ettore Marchesi sono tra le new entry della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, come nuovi assunti a Galleria Milano Moda dopo la riapertura a seguito della denuncia contro Tancredi. A loro anche il compito di ricostruire l’immagine dell’azienda, che è ora in mano a Odile, soprattutto a Greta che è la nuova stilista. Le Anticipazioni sulla soap in onda su Rai 1, tuttavia, ci rivelano che Greta ed Ettore hanno un segreto da nascondere, che li terrà molto uniti, ed è un segreto che riguarda il loro passato. Di cosa si tratta? Per ora non ne sappiamo di più ma sicuramente sarà qualcosa di molto grande che potrebbe compromettere la loro immagine pubblica.

Il Paradiso delle Signore 10: arrivano Fulvio e Caterina Rinaldi

Mentre Galleria Milano Moda accoglierà i fratelli Marchesi, al Paradiso arriveranno Fulvio Rinaldi e sua figlia Caterina. Lui verrà assunto come magazziniere, mentre Caterina diventerà Venere e saranno due personaggi piuttosto fondamentali e daranno vita a diversi intrecci narrativi. Stando alle Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Caterina nasconderà al padre a tutte le colleghe un grande segreto ovvero quello di avere un fidanzato anche se non è chiaro il perché di questa scelta.

Le ipotesi più papabili sono che il fidanzato segreto di Caterina sia un uomo sposato oppure un uomo coinvolto in affari loschi. Nel frattempo, al grande magazzino tutti saluteranno Enrico che finalmente è potuto tornare ad indossare il camice da dottore, e dunque non sarà più magazziniera al Paradiso. Una scelta coraggiosa avvenuta dopo aver salvato Adelaide con un'operazione al cuore a dir poco complicata.