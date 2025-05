Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: torna Maria Puglisi?

Anticipazioni TV

Ci sarà un grande ritorno nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Maria Puglisi torna a Milano per riconquistare Matteo Portelli? Ecco tutte le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

C’è già grande attesa per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore. L’amato soap in onda su Rai 1 ha salutato momentaneamente il pubblico per le riprese della nuova stagione e qualcuno spera in un grande ritorno, ovvero quello di Maria Puglisi. Ma sarà così? Ecco cosa rivelano le Anticipazioni.

Maria Puglisi torna ne Il Paradiso delle Signore 10?

Senza dubbio uno dei grandi addii della nona stagione de Il Paradiso delle Signore è stato quello di Maria Puglisi. La giovane e talentosa stilista ha rubato il cuore dei telespettatori con il suo carattere forte e determinato, pronto a sfidare anche il burbero padre Ciro, e con la storia d’amore con Matteo Portelli. Tra i due è stata scintilla al primo sguardo ma la relazione è sbocciata piano piano, costruendo un rapporto di fiducia che ha portato Maria a lasciare definitivamente il suo storico fidanzato nonché promesso sposo, pur andando contro la sua famiglia, per poter stare con Matteo. I due si sono promessi amore eterno ma non sono mai arrivati all’altare, dal momento che Maria è partita per Parigi per seguire uno stilista importante che l’ha notata, dandole un’ottima occasione, e ha poi troncato con Matteo senza troppi ripensamenti dopo aver scoperto del suo coinvolgimento sul caso Hofer, che ha quasi fatto fallire il fratellastro Marcello Barbieri. Insomma, il matrimonio non s’ha da fare come si suol dire, nonostante gli interventi della famiglia Puglisi che ha cercato di far ragionare Maria e la disperazione, evidente di Matteo. Ma c’è la possibilità che la giovane stilista stia per tornare a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Maria non torna

In attesa della messa in onda della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, che torna a settembre 2025 su Rai 1, il pubblico affezionato alla soap spera nel ritorno di Maria Puglisi nel cast. Certo il ritorno della brillante sarta siciliana sarebbe un bel colpo di scena, sopratutto per la story-line di Matteo Portelli. Dopo aver rimarginato il suo cuore spezzato grazie a Odile, il contabile del Paradiso ha iniziato a provare qualcosa di forte per la figlia della Contessa, un innamoramento che gli ha permesso di dimenticare Maria e il matrimonio annullato in fretta e furia. Odile, tuttavia, è incerta perché da una parte si sente gelosa e affezionata a Matteo, dall’altra non può negare l’attrazione che prova per Guido e per il suo serrato corteggiamento. Matteo, dal canto suo, ha capito che la figlia della contessa è confusa e quindi si è tirato indietro, promettendole una semplice profonda amicizia. Insomma, Matteo sta nascondendo i propri sentimenti per non ricevere l’ennesima delusione, ma cosa accadrebbe se a Milano tornasse improvvisamente Maria? A quel punto la situazione si complicherebbe ancora di più, dato che Puglisi riveste un ruolo fondamentale per Portelli e Odile ne sarebbe profondamente gelosa e turbata. Ma queste rimangono mere supposizioni dato che le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci svelano che Maria rimarrà fuori dalla soap al momento.

Il Paradiso delle Signore 10: Matteo e Odile verso il lieto fine?

Mentre è certa la presenza di Danilo D’Agostino nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, che torna a ricoprire dunque il ruolo di Matteo Portelli, è altresì certa l’assenza di Chiara Russo che non tornerà nei panni di Maria Puglisi. L’attrice sta lavorando a nuovi progetti e recentemente è stata tra le protagoniste della nuova stagione di Mina Settembre al fianco di Serena Rossi, nel ruolo di Fiore. La sua avventura nella fiction in onda in prima serata su Rai 1 è stata più che positiva, dato che il suo personaggio ha convinto tutto il pubblico a casa, e sembra che Chiara sarà presente anche nella quarta stagione e dunque per questo motivo ha messo da parte il possibile ritorno di Maria Puglisi sul piccolo schermo. Nel frattempo, i telespettatori sono sempre più curiosi di scoprire se nella decima stagione della soap di Rai 1 Matteo e Odile avranno il loro lieto fine. Una cosa è certa, se nessuno dei due farà il primo passo ammettendo all’altro i propri sentimenti, non sarà semplice vederli felici insieme.

Ritorno a Las Sabinas va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.