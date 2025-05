Il Paradiso delle Signore, Anticipazioni: chi torna nella decima stagione della Soap?

Anticipazioni TV

Primi spoiler sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco quali protagonisti ritroveremo nella soap in onda su Rai 1 a settembre 2025.

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa e a breve inizieranno le riprese della decima stagione dell’amata soap, in onda su Rai 1. Ma chi ritroveremo nelle nuove puntate in onda a settembre 2025? Ecco le prime Anticipazioni sul cast e le grandi riconferme che faranno molto piacere al pubblico.

Al via le riprese de Il Paradiso delle Signore 10

Addio al Paradiso delle Signore 9, la soap si prende una pausa dopo la messa in onda dell’ultima puntata si Rai 1, e a breve inizieranno le riprese dalla decima stagione che sarà trasmessa a metà settembre 2025 al consueto orario. Ma come finisce la nona stagione? Adelaide di Sant’Erasmo, dopo aver rivelato a Umberto Guarnieri che Odile è la sua figlia biologica, si riprenderà dall’intervento al cuore anche grazie alla vicinanza di Marcello Barbieri. Quest’ultimo, tuttavia, sceglierà di non rivelarle la verità sul bacio dato a Rosa e sull’attrazione che prova per la giovane giornalista, ponendo tra loro una bugia che potrebbe esplodergli contro molto presto. Mentre Rosa ha scoperto la verità sul raggiro di Tancredi, che ha rubato la collezione del Paradiso grazie a Rita, e ha deciso di lasciare Milano, Mimmo si è imposto sul padre e ha rifiutato di trasferirsi in Sicilia per stare vicino ad Agata, la quale finalmente riesce ad ammettere di essere invaghita di lui. L’intervento di Mimmo sarà fondamentale per sventare l’attacco a Enrico, che ha rischiato di morire sul finale a causa dei criminali che non vogliono farlo testimoniare a Roma. Mentre Elvira e Salvatore diventano genitori tra mille emozioni, Botteri e Delia sono vicinissimi ma la situazione non è ancora chiara.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: chi torna?

Le riprese della decima edizione de Il Paradiso delle Signore si terranno tra pochi giorni, portando poi le nuove puntate della soap a settembre 2025 su Rai 1. Mentre per quanto riguarda le trame ci sono solo supposizioni, sul cast arrivano le prime conferme ufficiali. Nelle nuove puntate della soap, infatti, ci sarà senza dubbio Adelaide di Sant’Erasmo che avrà ben due filoni narrativi da sbrogliare: da una parte, infatti, la contessa dovrà affrontare insieme a Umberto la delicata questione di rivelare a Odile che è lui il suo padre biologico, ma contemporaneamente potrebbe anche ricevere un grande dolore da Marcello Barbieri qualora lui le confessasse il bacio con Rosa e l’interesse che prova per la ragazza. Confermato anche Marcello, dunque, e Umberto ma non solo. Nelle nuove puntate ci sarà anche Matteo Portelli, che è innamorato di Odile ma non è riuscito a dirle nulla di serio sul proprio sentimento dal momento che vede la ragazza molto presa dalla conoscenza di Guido. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore Matteo riuscirà a confessarle tutto? Il giovane contabile non sa che in realtà anche Odile è molto confusa, dato che prova una forte gelosia nei suoi confronti ma contemporaneamente non può fingere che Guido le sia indifferente.

Il Paradiso delle Signore 10, tutto sul cast

Mentre il cast de Il Paradiso delle Signore si prepara a dedicarsi alle riprese sul set, il pubblico vuole sapere quali protagonisti rivedremo nelle nuove puntate della soap di Rai 1. Le Anticipazioni ci hanno svelato che ci saranno grandi riconferme tra i protagonisti, e ci sarà anche Enrico ovvero la new entry della nona stagione che ha preso un ruolo centrale puntata dopo puntata. Enrico ha conquistato il cuore di Marta Guarnieri, ridendole una speranza dopo la fine della sua relazione con Vittorio Conti, poi è stato fondamentale nella guarigione della contessa salvandole la vita con un intervento che nessuno avrebbe potuto fare. Enrico ha rischiato la vita ma Mimmo ha sventato l’attacco dei criminali e ora, nella sua stagione della soap, avrà finalmente modo di avere il suo lieto fine con Marta e riconciliarsi anche con la figlia Anita.

