Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: torna anche Rosa Camilli!

Anticipazioni TV

È ufficiale Rosa Camilli torna nelle trame della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco le Anticipazioni dettagliate sulla soap di Rai 1.

Cresce l’attesa per il ritorno in tv de Il Paradiso delle Signore. L’amata soap di Rai 1 è giunta alla decima stagione e le riprese andranno avanti per tutta l’estate, per tornare così in onda a settembre 2025 al consueto orario. Le Anticipazioni ci svelano che nel cast ci sarà anche Rosa Camilli, ma che non sarà una protagonista fissa di questa stagione, ecco perché.

Rosa Camilli torna ne Il Paradiso delle Signore 10

Tra i personaggi chiave dell’ultima stagione de Il Paradiso delle Signore c’è anche Rosa Camilli. La giovane scrittrice, infatti, si è legata in modo particolare a Marcello Barbieri finendo con l’innamorarsene e, per un periodo, è stata anche ricambiata. Il ritorno di Adelaide di Sant’Erasmo a Milano, tuttavia, ha cambiato tutto. Marcello, infatti, è tornato dalla contessa che aveva bisogno di lui dopo la difficile operazione al cuore che le ha miracolosamente salvato la vita, e così Rosa ha capito di dover ricominciare, soprattutto dopo aver scoperto tutte le bugie che le ha raccontato Tancredi, del quale invece iniziava davvero a fidarsi. Così, Rosa ha lasciato la città ed è tornata a Bologna da sua madre, per rimettere in sesto cuore e pensieri. Ma la scrittrice sarà presente nella nuova stagione della soap di Rai 1? Le Anticipazioni ci hanno svelato che Rosa tornerà al Paradiso ma che non sarà un personaggio fisso della decima stagione, ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Rosa a Milano

Dopo aver salutato in fretta e furia Milano per rimettere ordine nel proprio cuore, innamorata di Marcello Barbieri ma consapevole che lui ha scelto comunque di stare vicino alla contessa, e poi delusa da Tancredi che è stato tra i primi a credere in lei per poi raccontarle una marea di bugie, Rosa Camilli si è rifugiata a Bologna da sua madre. Attenzione però, perché la sua story line ne Il Paradiso delle Signore non si è ancora conclusa e Rosa tornerà anche nella decima stagione della soap, in onda a settembre su Rai 1. Non sarà, tuttavia, un personaggio fisso nelle trame dunque si aprono due ipotesi concrete. Rosa potrebbe tornare in città per avere un ultimo confronto con Marcello, durante il quale chiarire i propri sentimenti e poi lasciarlo ad Adelaide, con la quale lui potrebbe anche convolare a nozze. Oppure, al contrario, Rosa potrebbe tornare a Milano proprio per riprendersi Marcello e convincerlo ad andare via con lei e lasciare la contessa.

Il Paradiso delle Signore 10: vecchi protagonisti e new entry

Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, oltre a Rosa Camilli che apparirà solo per poche puntate, troveremo anche Marcello Barbieri, Adelaide di Sant’Erasmo, poi Umberto Guarnieri e Odile, ma anche Irene Cipriani, Enrico e Marta Guarnieri. Ci saranno, tuttavia, delle new entry pronte a portare scompiglio nel grande magazzino milanese. In particolare è nota la presenza di Simone Montedoro, volto amato del piccolo schermo per la sua partecipazione a fiction di successo come Don Matteo, che vestirà i panni di Fulvio Rindali, un personaggio che sembra avrà una certa rilevanza nelle trame della nuova stagione della soap di Rai 1.