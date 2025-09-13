TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Il Paradiso delle Signore | Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello si incontrano, Umberto li spia
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello si incontrano, Umberto li spia

Irene Sangermano
2

Rosa Camilli e Marcello Barbieri si incontrano a Villa Guarnieri e Umberto ascolta tutta la loro conversazione. Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello si incontrano, Umberto li spia

Rosa Camilli e Marcello Barbieri si incontrano nuovamente nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni sulla decima stagione della soap di Rai 1 ci rivelano che, durante il ricevimento per festeggiare il fidanzamento ufficiale di Marcello Barbieri e Adelaide di Sant’Erasmo, il proprietario del Paradiso e Rosa avranno un confronto, non sapendo di essere spiati da Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello si incontrano

Abbiamo lasciato Rosa e Marcello divisi dopo un bacio passionale che ha acceso la speranza nei fan di questa coppia de Il Paradiso delle Signore, dal momento che Barbieri ha preferito continuare a stare al fianco di Adelaide e la giovane giornalista è fuggita a Bologna, per riordinare le proprie idee. Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda tra pochi giorni su Rai 1, Marcello e Rosa avranno modo di parlare da soli anche se non propriamente nell’occasione più indicata. Camilli, infatti, ha ricevuto l’invito presso Villa Guarnieri per festeggiare il fidanzamento ufficiale tra Marcello e Adelaide e ha deciso di partecipare sebbene nutra ancora forti sentimenti per il suo ex amico. Ma cosa accadrà tra loro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: confronto tra Rosa e Marcello

Dopo essere fuggita a Bologna per trovare la pace che stava cercando e non essere comunque riuscita a dimenticare Marcello, Rosa è tornata a Milano annunciando a Roberto di aver scritto un romanzo. Landi, che più di tutti ha sempre creduto nella giovane giornalista e scrittrice, si è immediatamente messo in modo, con l’aiuto di Agata, per promuovere il romanzo di Rosa “Nata sotto il segno di Venere”. Nel frattempo, Marcello ha chiesto ad Adelaide di sposarlo e la coppia ha deciso di organizzare un ricevimento a Villa Guarnieri per festeggiare la notizia, invitando anche Rosa che, nonostante i dubbi e le esitazioni del caso, si è presentata all’evento. Stando alle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in questa occasione Rosa e Marcello si apparterranno per discutere e Umberto ascolterà tutto!

Umberto spia Marcello e Rosa nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

A Villa Guarnieri, mentre tutti festeggiano, Marcello e Rosa si appartano per parlare. Cosa si diranno? Al momento le Anticipazioni non lo specificano ma molto probabilmente i due discuteranno della loro relazione, dato che ci sono tanti sospesi. La cosa importante da notare è che questa conversazione sarà ascoltata con estrema attenzione da Umberto. Lui vorrebbe separare in ogni modo Marcello e Adelaide, sperando di avere un lieto fine con la contessa dato che ha scoperto che Odile è la loro figlia biologica. Umberto ascolterà qualcosa di importante che potrà in seguito osare contro Marcello per costringerlo a prendere le distanze da Odile? Nel frattempo sembra che, per motivi lavorativi, Marcello e Rosa partiranno insieme dando via libera a Umberto.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Tommaso Zorzi pubblica le foto della sua incredibile trasformazione fisica
news VIP Tommaso Zorzi pubblica le foto della sua incredibile trasformazione fisica
La forza di una donna: Chi è Feyyaz Duman? Tutto sul dolce Arif della Soap Turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Chi è Feyyaz Duman? Tutto sul dolce Arif della Soap Turca
Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori? Ecco l'indizio che ha emozionato il web
news VIP Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori? Ecco l'indizio che ha emozionato il web
Barbara D’Urso: la verità sulle “luci” e sull’etichetta di trash che l’ha seguita per anni
news VIP Barbara D’Urso: la verità sulle “luci” e sull’etichetta di trash che l’ha seguita per anni
Verissimo, Anna Tatangelo svela il sesso del suo secondo figlio: "Sono felice di diventare mamma di nuovo"
news VIP Verissimo, Anna Tatangelo svela il sesso del suo secondo figlio: "Sono felice di diventare mamma di nuovo"
I Cesaroni, Micol Olivieri svela il cachet che ha percepito per interpretare Alice
news VIP I Cesaroni, Micol Olivieri svela il cachet che ha percepito per interpretare Alice
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Un romantico passato bussa alla porta di Don Romulo!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Un romantico passato bussa alla porta di Don Romulo!
Belen Rodriguez: Chi è Stefano Belingardi Clusoni? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl
news VIP Belen Rodriguez: Chi è Stefano Belingardi Clusoni? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV