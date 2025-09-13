Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello si incontrano, Umberto li spia

Anticipazioni TV

Rosa Camilli e Marcello Barbieri si incontrano a Villa Guarnieri e Umberto ascolta tutta la loro conversazione.

Rosa Camilli e Marcello Barbieri si incontrano nuovamente nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni sulla decima stagione della soap di Rai 1 ci rivelano che, durante il ricevimento per festeggiare il fidanzamento ufficiale di Marcello Barbieri e Adelaide di Sant’Erasmo, il proprietario del Paradiso e Rosa avranno un confronto, non sapendo di essere spiati da Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello si incontrano

Abbiamo lasciato Rosa e Marcello divisi dopo un bacio passionale che ha acceso la speranza nei fan di questa coppia de Il Paradiso delle Signore, dal momento che Barbieri ha preferito continuare a stare al fianco di Adelaide e la giovane giornalista è fuggita a Bologna, per riordinare le proprie idee. Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda tra pochi giorni su Rai 1, Marcello e Rosa avranno modo di parlare da soli anche se non propriamente nell’occasione più indicata. Camilli, infatti, ha ricevuto l’invito presso Villa Guarnieri per festeggiare il fidanzamento ufficiale tra Marcello e Adelaide e ha deciso di partecipare sebbene nutra ancora forti sentimenti per il suo ex amico. Ma cosa accadrà tra loro?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: confronto tra Rosa e Marcello

Dopo essere fuggita a Bologna per trovare la pace che stava cercando e non essere comunque riuscita a dimenticare Marcello, Rosa è tornata a Milano annunciando a Roberto di aver scritto un romanzo. Landi, che più di tutti ha sempre creduto nella giovane giornalista e scrittrice, si è immediatamente messo in modo, con l’aiuto di Agata, per promuovere il romanzo di Rosa “Nata sotto il segno di Venere”. Nel frattempo, Marcello ha chiesto ad Adelaide di sposarlo e la coppia ha deciso di organizzare un ricevimento a Villa Guarnieri per festeggiare la notizia, invitando anche Rosa che, nonostante i dubbi e le esitazioni del caso, si è presentata all’evento. Stando alle Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in questa occasione Rosa e Marcello si apparterranno per discutere e Umberto ascolterà tutto!

Umberto spia Marcello e Rosa nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

A Villa Guarnieri, mentre tutti festeggiano, Marcello e Rosa si appartano per parlare. Cosa si diranno? Al momento le Anticipazioni non lo specificano ma molto probabilmente i due discuteranno della loro relazione, dato che ci sono tanti sospesi. La cosa importante da notare è che questa conversazione sarà ascoltata con estrema attenzione da Umberto. Lui vorrebbe separare in ogni modo Marcello e Adelaide, sperando di avere un lieto fine con la contessa dato che ha scoperto che Odile è la loro figlia biologica. Umberto ascolterà qualcosa di importante che potrà in seguito osare contro Marcello per costringerlo a prendere le distanze da Odile? Nel frattempo sembra che, per motivi lavorativi, Marcello e Rosa partiranno insieme dando via libera a Umberto.

