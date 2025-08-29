Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello partono insieme, Umberto fa la sua mossa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1. Ecco cosa accadrà tra Rosa, Marcello, Adelaide e Umberto.

Rosa Camilli non sarà una dei personaggi fissi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ma sicuramente sarà presente nelle prime puntate della soap di Rai 1. Il suo ritorno e il viaggio a Bologna con Marcello Barbieri, daranno modo ad Umberto Guarnieri di fare la sua mossa con Adelaide di Sant’Erasmo, cercando di strapparla delle braccia del rivale. Ecco le Anticipazioni.

Rosa torna a Milano nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore

Nel corso dell’ultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Rosa Camilli ha scoperto tutta la verità su Tancredi di Sant’Erasmo e si è sentita tradita, poi ha capito che Marcello Barbieri avrebbe continuato a scegliere Adelaide nonostante tutto, e così ha deciso di lasciare la città. Rosa si è allontana da Milano in cerca di un po’ di serenità, tornando a Bologna da sua madre. Le Anticipazioni della nuova stagione della soap di Rai 1 ci rivelano che, sebbene non sarà tra i protagonisti fissi nelle trame, Rosa tornerà per le prime puntate mettendo in crisi Marcello Barbieri. Dopo essere tornato dalle vacanze estive con Adelaide, certo del suo amore per la contessa e geloso della continua intromissione di Umberto Guarnieri, con il quale Adelaide ha stretto un patto segreto, Marcello sentirà la sua sicurezza vacillare davanti a Camilla che gli chiederà di aiutarla, partendo con le qualche giorno per Bologna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello chiede la mano di Adelaide

Dopo aver fatto ritorno a Milano, Marcello Barbieri sopporterà sempre meno la continua intromissione di Umberto Guarnieri nel suo rapporto con Adelaide di Sant’Erasmo. Il Commendatore, infatti, è deciso a far capitolare la contessa, madre della figlia Odile, così da formare con le due una famiglia unita come ha sempre sognato. Adelaide, tuttavia, è innamorata di Marcello e sembra essere irremovibile, pur contemplando un futuro con Umberto in passato, infatti, ad oggi non è certa di potergli perdonare alcune mancanze. Preoccupato, Marcello decide di fare una mossa eclatante e chiede ad Adelaide di sposarlo, lasciandola stupita ma anche molto felice. A complicare la situazione, tuttavia, l’arrivo di Rosa che chiederà a Marcello di partire con lei per Bologna per qualche giorno. Cosa accadrà tra loro?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto torna alla carica

Le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto Guarnieri approfitterà del breve viaggio di Marcello Barbieri a Bologna, per tornare alla carica con Adelaide. La contessa ha accettato la proposta di nozze di Marcello, ma con il Commendatore ha ancora molte questioni da risolvere compresa la faccenda della rivelazione ad Odile che è proprio lui sui padre. Umberto vuole inserire Odile nel suo testamento e spinge affinché Adelaide le parli ma il loro patto segreto mette, almeno per il momento, al sicuro la contessa. Quando lei rimarrà sola, preoccupata per la nuova occasione di vicinanza tra Marcello e Rosa lontano da Milano, Umberto farà la sua mossa e proverà a riconquistarla. Ci riuscirà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.