TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Il Paradiso delle Signore | Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello partono insieme, Umberto fa la sua mossa
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Anticipazioni TV

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello partono insieme, Umberto fa la sua mossa

Irene Sangermano
1

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, l’amata soap di Rai 1. Ecco cosa accadrà tra Rosa, Marcello, Adelaide e Umberto.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Marcello partono insieme, Umberto fa la sua mossa

Rosa Camilli non sarà una dei personaggi fissi della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ma sicuramente sarà presente nelle prime puntate della soap di Rai 1. Il suo ritorno e il viaggio a Bologna con Marcello Barbieri, daranno modo ad Umberto Guarnieri di fare la sua mossa con Adelaide di Sant’Erasmo, cercando di strapparla delle braccia del rivale. Ecco le Anticipazioni.

Rosa torna a Milano nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore

Nel corso dell’ultima puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, Rosa Camilli ha scoperto tutta la verità su Tancredi di Sant’Erasmo e si è sentita tradita, poi ha capito che Marcello Barbieri avrebbe continuato a scegliere Adelaide nonostante tutto, e così ha deciso di lasciare la città. Rosa si è allontana da Milano in cerca di un po’ di serenità, tornando a Bologna da sua madre. Le Anticipazioni della nuova stagione della soap di Rai 1 ci rivelano che, sebbene non sarà tra i protagonisti fissi nelle trame, Rosa tornerà per le prime puntate mettendo in crisi Marcello Barbieri. Dopo essere tornato dalle vacanze estive con Adelaide, certo del suo amore per la contessa e geloso della continua intromissione di Umberto Guarnieri, con il quale Adelaide ha stretto un patto segreto, Marcello sentirà la sua sicurezza vacillare davanti a Camilla che gli chiederà di aiutarla, partendo con le qualche giorno per Bologna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello chiede la mano di Adelaide

Dopo aver fatto ritorno a Milano, Marcello Barbieri sopporterà sempre meno la continua intromissione di Umberto Guarnieri nel suo rapporto con Adelaide di Sant’Erasmo. Il Commendatore, infatti, è deciso a far capitolare la contessa, madre della figlia Odile, così da formare con le due una famiglia unita come ha sempre sognato. Adelaide, tuttavia, è innamorata di Marcello e sembra essere irremovibile, pur contemplando un futuro con Umberto in passato, infatti, ad oggi non è certa di potergli perdonare alcune mancanze. Preoccupato, Marcello decide di fare una mossa eclatante e chiede ad Adelaide di sposarlo, lasciandola stupita ma anche molto felice. A complicare la situazione, tuttavia, l’arrivo di Rosa che chiederà a Marcello di partire con lei per Bologna per qualche giorno. Cosa accadrà tra loro?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto torna alla carica

Le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Umberto Guarnieri approfitterà del breve viaggio di Marcello Barbieri a Bologna, per tornare alla carica con Adelaide. La contessa ha accettato la proposta di nozze di Marcello, ma con il Commendatore ha ancora molte questioni da risolvere compresa la faccenda della rivelazione ad Odile che è proprio lui sui padre. Umberto vuole inserire Odile nel suo testamento e spinge affinché Adelaide le parli ma il loro patto segreto mette, almeno per il momento, al sicuro la contessa. Quando lei rimarrà sola, preoccupata per la nuova occasione di vicinanza tra Marcello e Rosa lontano da Milano, Umberto farà la sua mossa e proverà a riconquistarla. Ci riuscirà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Paradiso delle Signore
Il Paradiso delle Signore
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Amici, Rosa Di Grazia ha voltato pagina dopo la rottura con Deddy: ecco chi è la nuova fiamma
news VIP Amici, Rosa Di Grazia ha voltato pagina dopo la rottura con Deddy: ecco chi è la nuova fiamma
Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz è incinta! Oppure è solo una messinscena?
anticipazioni TV Forbidden Fruit, Anticipazioni e Trame Turche: Yildiz è incinta! Oppure è solo una messinscena?
Temptation Island, Denise e Marco di nuovo insieme? Ecco come stanno davvero le cose
news VIP Temptation Island, Denise e Marco di nuovo insieme? Ecco come stanno davvero le cose
Ballando con le Stelle: svelate le coppie, Barbara D’Urso in pista con Pasquale La Rocca
news VIP Ballando con le Stelle: svelate le coppie, Barbara D’Urso in pista con Pasquale La Rocca
Grande Fratello, ex gieffina fuori dal cast di Tale e Quale Show: "Ecco perché mi hanno scartata"
news VIP Grande Fratello, ex gieffina fuori dal cast di Tale e Quale Show: "Ecco perché mi hanno scartata"
Amici, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme?
news VIP Amici, Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme?
Un Posto al Sole: grandi cambiamenti e addii presto in arrivo nella Soap. Ecco cosa succederà
anticipazioni TV Un Posto al Sole: grandi cambiamenti e addii presto in arrivo nella Soap. Ecco cosa succederà
Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale torna come maestro: ecco chi prenderà il suo posto tra i "tribuni del popolo"
news VIP Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale torna come maestro: ecco chi prenderà il suo posto tra i "tribuni del popolo"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV